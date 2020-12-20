Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Çin'den satın aldığı koronavirüs aşılarına güvenemediğini söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Çin'den satın aldığı aşılara ilişkin görüşlerini açıkladı.

Taha Akyol ile Elif Çakır'ın sorularına yanıt veren Ahmet Davutoğlu, aşı konusunda kafasında soru işaretleri olduğunu dile getirdi.

AŞIYA KARŞI ELEŞTİRİ GETİRME ŞANSININ OLMADIĞI YERDİ

Davutoğlu, "Bilimsel çalışmaya karşı tez de üretilebilir. Düşünce özgürlüğünün olmadığı yerde, hele devletin kurumu bir aşı üretmişse ona karşı eleştiri getirme şansın olmadığı yerlerde, o aşının kendisinin test edilmesi de zorlaşır. Bu açıdan Çin aşısına çok güvenle bakamıyorum. Çin bilimsel çalışmaları tekelinde yürüten bir ülke." şeklinde konuştu.

Ahmet Davutoğlu: Çin'in koronavirüs aşısına güvenle bakamıyorum ViDEO