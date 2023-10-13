Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ittifaka yeşil ışık yaktı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Cumhur İttifakı'nın kapısı açıktır” sözlerine "İyi bir aday etrafından şu veya bu parti ile anlaşabiliriz" yanıtını verdi.

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Türkiye'de siyasi arena hareketli bir döneme doğru ilerliyor.

31 Mart 2024 yerel seçimleri için geri sayım başlarken partilerin seçim telaşı da arttı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. seçim yenilgisine tepki gösteren 6'lı masadaki parti liderleri, yerel seçimler için harekete geçti.

Yerel seçimler için hazırlıklara başlayan Gelecek Partisi, seçime Saadet Partisi ile gireceklerini açıkladı.

Partinin genel başkan yardımcısı Selçuk Özdağ, "Birbirimizin aday çıkardığı yerde aday çıkarmayacağız." ifadelerini aktardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçim hazırlıklarına devam ediyor.

Memleketi Konya'da basın mensupları ile bir araya gelen Davutoğlu’nun açıklamalarında bir konu dikkat çekti.

Sorulardan biri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Cumhur İttifakı’nın kapısı herkese açıktır.” ifadeleri oldu.

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözlerine yeşil ışık yakar nitelikte bir yanıt verdi.

"Kapımız her zaman açık ve her zaman görüşürüz"

Davutoğlu şu cümleleri aktardı;

Cumhurbaşkanı İyi Parti’yi zikrederek davet yaptı. Biz zaten Cumhur İttifakı’nın teklif ettiği siyaset modeline karşı olduğumuz için parti kurduk. Herhangi bir parti ya da lider bizimle görüşmek isterse her zaman kapımız açık ve her zaman görüşürüz. AK Parti’deki insanlar da geçmişte beraber olduğumuz insanlar. Ama nihayetinde onlar selam vermezse bile biz selam almaktan çekinmeyiz.

"İyi bir aday etrafında şu veya bu parti ile anlayabiliriz"