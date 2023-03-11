Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5. günde deprem bölgesinde gittiğini iddia etti Adayını açıklayan 6'lı masa seçim tarihinin netleşmesinin ardından, deprem üzerinden asılsız iddialarla gündemi belirlemeye çalıştı. Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu, “Sayın Erdoğan deprem bölgesine geç gitti” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin dün seçime gideceği tarihi resmen ilan etti.

Daha önce de işaret edilen 14 Mayıs tarihi, tarihin en önemli seçim tarihi olarak kesinleşti.

Bu süreçte siyaset arenası bir kez daha hareketlendi.

Cumhur İttifakı'nın adayı olarak açıklanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aylarca karşısına çıkarılacak olan ismi bekledi.

Millet İttifakı'nda aday krizi yaşandı

Büyük umutlarla bir araya gelen 6'lı masa liderleri, 12 kez yaptığı toplantıda bir sonuca ulaşamadı.

Son olarak seçime sayılı günler kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi öne sürüldü.

Bunun üzerine İyi Parti Lideri Meral Akşener'den veto geldi.

Masadan ayrılan Akşener, 4'üncü günde geri dönerek bu süreçte söylediği sert sözleri unutturmaya çalıştı.

Böylelikle siyasette gündem bir kez daha hararetlendi.

Deprem üzerinden asılsız iddia ortaya atıldı

Öyle ki, sosyal medya hesaplarından ve televizyon kanallarından demeçler veren siyasi liderler, asılsız iddialarla gündemi belirlemeye çalıştı.

O isimlerden biri de Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu oldu.

Davutoğlu, dün akşam katıldığı Halk Tv canlı yayınında, Türkiye'nin 6 Şubat'ta yaşadığı deprem felaketi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, çalışmaları yakından takip ederek depremzede ailelerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, afetin 5'inci gününde bölgeye gittiği öne sürüldü.

"5. veya 6. gündü"

Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bileceksiniz. avucunuzun içini gibi bileceksiniz o alanı. Ne sorduğunuzda cevap tatmin etmiyorsa, gereğini yapacaksınız. Sayın cumhurbaşkanı kaç gün sonra gitti bölgeye, kaçıncı gündü? 5. veya 6. gündü. Nasıl olur ya?

Afetin 2'nci günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde ilk değerlendirmeleri kamuoyu ile paylaşmasının ardından, büyük felaketin 2'nci gününde depremin merkezi Kahramanmaraş'a gitti.