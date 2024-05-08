Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisiyle görüşmemesine sitem etti Türkiye'de siyasi liderler arasındaki görüşmeler siyaseti canlandırırken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Benimle de görüş' çağrısı yaptı. Davutoğlu, "Yumuşama tüm kesimlere olmalı" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin siyasi arenası, parti liderlerinin art arda yaptığı görüşmelerle birlikte hareketlenmeye başladı.

Uzun bir aradan sonra AK Parti ve CHP liderlerinin bir araya gelmesinin yankıları devam ederken, siyaset koridorlarında yumuşama rüzgarları esmeye devam ediyor.

Erdoğan ve Özel bir araya geldi

8 yıllık uzun bir aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

1 saat 35 dakika süren görüşmede, diyaloğun artırılması mesajı verildi.

"En kısa zaman CHP’yi ziyaret edeceğim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, siyasette yumuşama dönemi ifadelerini kullandı ve en kısa zaman CHP’yi ziyaret edeceğini söyledi.

Dün ise Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek ülke gündemini ele aldı.

Davutoğlu görüşmeyi değerlendirdi

Ankara'da siyaset trafiği sürerken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yapılan görüşmeleri değerlendirdi.

Sitemli sözler kullandı

Saadet Partisi'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Ahmet Davutoğlu, açıklamalarında sitemli sözler kullandı.

"Yumuşama tüm kesimlere olmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisiyle de görüşmesi gerektiğini söyleyen Davutoğlu, yumuşamanın tüm kesimlere olması gerektiğini söyledi.

"Bize bir özür borçları var"

Ahmet Davutoğlu, görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: