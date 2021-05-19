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    Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı olmak isterim

    Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı olmak isterim

    Partiyi kurarken Türkiye'yi yönetmeyi hedeflediklerini ifade eden Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı olmak istediğini dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2021 - 12:37
    • Güncelleme : 19.05.2021 - 13:11
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    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Türkiye'nin gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Ahmet Davutoğlu, geleceğe en iddialı şekilde hazırlandıklarını söyledi.

    "EN İLERİDEKİ HEDEF İÇİN.."

    Siyasi realiteye bakarak hareket edeceklerini dile getiren Ahmet Davutoğlu, kendisini Cumhurbaşkanı adayı olarak görüp görmediğinin sorulması üzerine; "Eğer siyasette bu alana çıkmışsam, en ilerideki hedef için çıkarım. Cumhurbaşkanlığı dahil, sistemin tümünün Gelecek Partisi tarafından yönetilmesini düşünerek çıkarım. Siyasette, küçük bir parti olayım, pazarlıkların parçası olayım... Öyle olmaz siyaset. Siyasete girecekseniz, iddialı gireceksiniz. Hedef budur. " dedi.

    Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı olmak isterim ViDEO

    Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı olmak isterim #1

    Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı olmak isterim #2

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