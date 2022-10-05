Petrol
93.52
1.87%
Euro
18.3366
-1.13%
Dolar
18.5796
0.05%
Altın
1.02
-0.97%
Borsa
3484
0.00%
Bitcoin
374.553
-0.42%
BTXN Coin
10.64
-4.14%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    Ahmet Davutoğlu, Demirtaş hakkındaki şikayetini geri çekti

    Davanın bugün görülen 7'nci duruşmasında Ahmet Davutoğlu'nun avukatı, mahkeme heyetine, dosya kapsamında bulunan tüm işlem ve taleplerden feragat ettiklerini bildiren dilekçe sundu.
    • 05.10.2022 - 17:03
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 17:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ahmet Davutoğlu, Demirtaş hakkındaki şikayetini geri çekti

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, başbakan olduğu dönemde kendisine yönelik sözleri nedeniyle HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a dava açmıştı.

    Demirtaş, 7 Eylül 2015'te Hakkari'ye gitmek üzere İstanbul'daki havalimanındaki açıklamalarında Davutoğlu'nu hedef almıştı.

    Sözleri nedeniyle alenen hakaret ettiği iddia edilen Demirtaş hakkında, "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama" suçlarından 1 yıl 8 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapsi istenmişti.

    Duruşmaya katılamadı

    Dugün 7'nci kez görülen davaya tutuksuz yargılanan Selahattin Demirtaş, farklı suçtan tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi ile bağlantı kurulmadığı için katılamadı.

    Demirtaş'ı avukatı Fırat Epözdemir temsil etti.

    Feragat dilekçesi sunuldu

    Duruşmada, mağdur sıfatı bulunan Davutoğlu'nun avukatı, dosya kapsamında bulunan tüm işlem ve taleplerden feragat ettikleri dilekçeyi sundu.

    "Bu dava hakkında düşme kararı verilmesini talep ediyoruz"

    Demirtaş'ın avukatı Epözdemir, "Şikayetten vazgeçmeyi kabul ediyoruz. Önceki savunmalarımızı tekrar ediyoruz. Müvekkilimizin milletvekilliğinin kaldırılmasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla Anayasa'ya aykırı olduğu tespit edilmiştir. Yine müvekkilimiz dava konusu mağdur hakkındaki benzer konuşmaları milletvekili olarak Meclis kürsüsünden yaptığı, getirtilen kayıtlardan ve aldırılan bilirkişi raporundan açıkça anlaşılmaktadır. Yasama sorumsuzluğu nedeniyle bu dava hakkında düşme kararı verilmesini talep ediyoruz. Mahkemeniz aksi kanaatteyse eksik hususların giderilmesini istiyoruz." dedi.

    Duruşma ertelendi

    DHA'nın aktarımına göre; mahkeme, Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyasının istinaftan dönüşünün beklenmesine ve bir dahaki celse Selahattin Demirtaş'ın cezaevi SEGBİS odasında hazır edilmesi için müzekkere yazılmasına hükmederek duruşmayı ertledi.

    Ahmet Davutoğlu, Demirtaş hakkındaki şikayetini geri çekti #1


    Geri dönen Suriyeli sayısı 526 bin 932
    Gündem

    Geri dönen Suriyeli sayısı 526 bin 932

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Şehidin vasiyetine Türkiye sahip çıktı
    Gündem

    Şehidin vasiyetine Türkiye sahip çıktı

    Görüş Bildir