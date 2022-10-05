Ahmet Davutoğlu, Demirtaş hakkındaki şikayetini geri çekti

Davanın bugün görülen 7'nci duruşmasında Ahmet Davutoğlu'nun avukatı, mahkeme heyetine, dosya kapsamında bulunan tüm işlem ve taleplerden feragat ettiklerini bildiren dilekçe sundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, başbakan olduğu dönemde kendisine yönelik sözleri nedeniyle HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a dava açmıştı.

Demirtaş, 7 Eylül 2015'te Hakkari'ye gitmek üzere İstanbul'daki havalimanındaki açıklamalarında Davutoğlu'nu hedef almıştı.

Sözleri nedeniyle alenen hakaret ettiği iddia edilen Demirtaş hakkında, "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama" suçlarından 1 yıl 8 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapsi istenmişti.

Duruşmaya katılamadı

Dugün 7'nci kez görülen davaya tutuksuz yargılanan Selahattin Demirtaş, farklı suçtan tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi ile bağlantı kurulmadığı için katılamadı.

Demirtaş'ı avukatı Fırat Epözdemir temsil etti.

Feragat dilekçesi sunuldu

Duruşmada, mağdur sıfatı bulunan Davutoğlu'nun avukatı, dosya kapsamında bulunan tüm işlem ve taleplerden feragat ettikleri dilekçeyi sundu.

"Bu dava hakkında düşme kararı verilmesini talep ediyoruz"

Demirtaş'ın avukatı Epözdemir, "Şikayetten vazgeçmeyi kabul ediyoruz. Önceki savunmalarımızı tekrar ediyoruz. Müvekkilimizin milletvekilliğinin kaldırılmasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla Anayasa'ya aykırı olduğu tespit edilmiştir. Yine müvekkilimiz dava konusu mağdur hakkındaki benzer konuşmaları milletvekili olarak Meclis kürsüsünden yaptığı, getirtilen kayıtlardan ve aldırılan bilirkişi raporundan açıkça anlaşılmaktadır. Yasama sorumsuzluğu nedeniyle bu dava hakkında düşme kararı verilmesini talep ediyoruz. Mahkemeniz aksi kanaatteyse eksik hususların giderilmesini istiyoruz." dedi.

Duruşma ertelendi

DHA'nın aktarımına göre; mahkeme, Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyasının istinaftan dönüşünün beklenmesine ve bir dahaki celse Selahattin Demirtaş'ın cezaevi SEGBİS odasında hazır edilmesi için müzekkere yazılmasına hükmederek duruşmayı ertledi.