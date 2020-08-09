Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da iddialı konuştu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, bir dip dalganın geldiğini partisini iktidara taşıyacağını söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da partisinin kongresinde kameralara karşısına geçti.

Gündemi değerlendiren Davutoğlu, siyaseten hedeflerinin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

"GELECEK PARTİSİ İKTİDARA GELECEK"

Türkiye'nin yoksullaştığını savunan Ahmet Davutoğlu, "Kars'ta da gördüm, Batman'da da gördüm, Ardahan'da da görüm... İşte Diyarbakır'da gördüm. Bugün bir dip dalga geliyor. Ve geleceğe, Gelecek Partisi'ni taşıyor. İktidarı zorlamaya devam edeceğiz. Gelecek Partisi iktidarı gelecek. Geleceğe ümitle bakınız. Ne zaman olursa olsun, ilk seçimde Gelecek Partisi'ni iktidara taşıyacağız." dedi.