Ahmet Davutoğlu, seçimi kazanmaları durumunda 6 genel başkanın stratejik konularda imza yetkisiyle karar mekanizması içinde olacaklarını söyledi.

6'lı masanın dün 10'uncu toplantısı yapıldı.

Masanın üyelerinden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın Yeni Bir Sabah programına katıldı.

Küçükkaya burada toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Davutoğlu'na 6 liderin geçiş sürecinde hangi görevlere getirileceğini sordu.

"6 liderin konumunu netleştirdik"

Davutoğlu bu konunun masada netleştirildiğini fakat açıklayamayacağını belirtti.

Davutoğlu şöyle konuştu:

"Alınacak roller tek tek spesifik roller değil ama ortak süreç ve imza yetkisi ile cumhurbaşkanı ve yardımcılarının ağırlıklı olacağı bir yapı olacak.

Ahmet Davutoğlu: Genel başkanların imza yetkisi olacak ViDEO



"Genel başkanların imza yetkisi olacak"

Cumhurbaşkanı içerden veya dışardan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içinde imza yetkisine sahip şekilde bulunacaklar. Bu büyük bir teminattır.

Geçiş sürecini tamamladık. Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun şunu bilecek; genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak.





"Eşitler arasından bir kişi öne çıkacak"

Biri diğerinden bir adım önde olmayacak. Cumhurbaşkanı bir anlamada siyasi tabirle söylüyorum; eşitler arasından bir ilk olacak. Mutlak yetki sahibi olmayacak.

Eşitler var, bir kişi öne çıkacak. Gideceğiz diyeceğiz ki biz sisi düşünüyoruz ama ıyun kuralları bunlar, bu oyun kurallarına göre ülkeyi yönetebilirsiniz. Dün bu oyun kuralları netleşti."

Yüzde 0,1'lik parti söz sahibi oluyor

Davutoğlu'nun açıklamalarına göre ortalama yüzde 25 oyu bulunan CHP ve anketlerde yüzde 14'lere ulaşan İyi Parti ile, anketlerde "diğer" kategorisine giren yüzde 0,1'lik Demokrat Parti ve Saadet ile aynı yetkiye sahip olacak.

Cumhurbaşkanı, yüzdelik dilimde 1 puana bile ulaşamayan parti genel başkanlarının imzası olmadan herhangi bir adım atamayacak.