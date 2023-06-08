Ahmet Davutoğlu: Geride kalandan ders alırız Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin belediye başkanlığı seçimi için çalışmalara en kısa sürede başlayacağını belirterek, "Geride kalandan ders alırız, önümüzde kalanı planlarız" ifadeleri kullandı.

AA

Türkiye seçim sürecini geride bıraktı...

Seçimlerin ardından Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara galip gelmesinin ardından muhalefette istifa çağrıları yükselmeye başladı.

Öte yandan Millet İttifakı'nın küçük ortakları Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti, milletvekilliği seçimlerine CHP listelerinden girdi.

Deva 15, Gelecek ve Saadet Partisi 10, Demokrat Parti ise Meclis'e CHP sıralarından 3 milletvekili sokarken Meclis başkanlığında ayrı aday çıkardılar.

Seçim sonuçlarının belli olmasıyla da Millet İttifakı'nın ortaklarının ne yapacağı merak konusu oldu.

Meclis başkanlığında CHP'den ayrı aday gösterdiler

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, parti genel merkezinde düzenlenen Gelecek Partisi 35. İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Meclis başkanlığı için Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'un aday gösterilmesinde verdikleri destek için Saadet Partisi ve Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na teşekkür eden Davutoğlu, "Netice zaten baştan belliydi. Kurallar gereği Meclis başkanlığı iktidar partisinin elinde olacaktı ama biz nerede varsak, bir kişi bile olsak savunduğumuz ilkeleri ve çınar yaprağını orada yükselteceğiz. Bunu herkes böyle bilsin." diye konuştu.

"Sadece adalet terazisine bakarız"

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni üyelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in atamasını doğru bulduklarını kamuoyuyla paylaştığını hatırlattı.

Davutoğlu, "İyi çalışmalar yapmasını dilerim. Yanlış yaparsa da karşı çıkarız. Biz doğru ve yanlışı ayırt ederken, hakkı savunurken dostluğa, arkadaşlığa bakmayız. Sadece adalet terazisine bakarız." dedi.

"Doğru yapıyorsunuz, devam edin' diyeceğiz"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu şu ifadelerle devam etti:

İktidar doğru bir şey yaptığında, 'doğru yapıyorsunuz, devam edin' diyeceğiz. Destek vereceğiz gerekirse, doğru bir şey yaparlarsa.



Yapma ihtimali düşük, tecrübeyle sabit ama biz adil davranacağız. Yanlış bir şey yapıyorlarsa, kardeşimiz olsa bile gözüne bakmayacağız. Çıkacağız ve yanlışı da söyleyeceğiz.

"Geride kalandan ders alırız"

Partisinin belediye başkanlığı seçimine yönelik çalışmalara en kısa sürede başlayacağını aktaran Ahmet Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Siyaset, bitmeyen bir yolculuğun adıdır. Geride kalandan ders alırız, önümüzde kalanı planlarız. Şimdi planlama vakti.



Sizlerle bugün istişarelerde bütün bunları konuşacağız. Şunu hiç unutmayın eğer vicdanınızla aklınız arasında bir bağ kalmışsa ve o bağ kuvvetliyse sizden daha güçlü kimse yoktur.

Konuşması basına kapalı sürdü

Toplantı, Davutoğlu'nun konuşmasının ardından basına kapalı devam etti.