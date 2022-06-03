Ahmet Davutoğlu, Gezi Parkı eylemlerinde yaşadıklarını ilk kez anlattı

Gezi Parkı döneminde yaşadıklarıyla ilgili konuşan Ahmet Davutoğlu, evinin basılması çağrısı sonrası korkuyu unutmadığını söyledi. Davutoğlu olaya ilişkin açılan davadan da vazgeçtiğini de belirtti.

Gezi Parkı olaylarının 9'uncu yıl dönümünde davalar sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'yla Deva Partisi Lideri Ali Babacan'ın Gezi davasından çekileceği yönünde haberler çıktı.

Öne sürülen iddianın ardından iki partiden de açıklama yapıldı.

Partiler yaptıkları açıklamada, Gezi olaylarıyla ilgili geri çekebilecekleri bir şikayetleri olmadığını belirtti.

Evinin basılması çağrısıyla ilgili ilk kez konuştu

Bu gelişmelerin ardından Ahmet Davutoğlu, o dönemde yaşadıklarıyla ilgili Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemde Gezi Parkı eylemleri sırasında evinin basılması ile ilgili yapılan paylaşımı ilk kez anlattı.

"Yaşanmış ve beni çok üzen bir olaydır"

O gece ile ilgili konuşan Davutoğlu, “O anlattığınız olay da, çerçeve de doğru. Yaşanmış ve beni çok üzen bir olaydır. Hiçbir zaman da bu konuda konuşmadım. Eve baskın çağrısını yapan, galiz küfürler eden kişi çok ağır bir ceza alacaktı. ‘Yeni evlendim, beni affedin, özür dilerim' dedi. Son aşamada, hüküm giyeceği zaman affettim. Gezi davasının bütününde yanlışlıklar, eksiklikler var. Onlar hep konuşulabilir." dedi.

"Küçük kızımız evdeydi, bir baba olarak ne hissettiğimi tahmin edersiniz"

Kendisiyle eşi yurt dışındayken evde olan küçük kızları yüzünden büyük korku yaşadıklarını aktaran Davutoğlu, "O geceyi asla unutamam. Bir baba olarak neler hissettiğimi de tahmin edersiniz. Ben ve eşim yurt dışındayız. Büyük kızımız da ABD'de doktora yapıyordu. Küçük kızımız Ankara'da evdeydi. Sosyal medyada eve baskın çağrıları yapıldığını öğrendiğimizde, ABD'den kızım arayıp, ‘Baba ne yapacağız kardeşimle ilgili' diye telaşlanıyordu. Kolay değil yani. Bunlar da o günlerde yaşandı. Ben spekülasyonlar olmasın diye bu olaydan hiç bahsetmemiştim. Kamuoyu da sizin yazınızla öğrenmiş oldu. En azından madalyonun bir başka yüzünü göstermiş oldunuz.” şeklinde konuştu.

"Şikayetim olmamasına rağmen bu konuda eleştirilere muhatap oluyoruz"

Davutoğlu son olarak, Gezi Parkı davasından çekildği yönündeki iddiayla ilgili şunları söyledi:

“Avukatlarıma da, hukukçu genel başkan yardımcımız Ayhan Sefer Üstün'e de ‘Şikayetçi olmamama rağmen eğer Gezi davasından çekilme prosedürü varsa bunu uygulayalım. Kimsenin hayatı kararmasın' dedim. Şikayetim olmamasına rağmen bu konuda eleştirilere muhatap oluyoruz. Hükümete dönük bir şey olduğu için bizden habersiz açılan otomatik davalar bunlar. Yani şikayetim olmadığı için yapacak bir şey yok.”

Deva ve Gelecek Partisi'nden 'Gezi Parkı' davaları açıklaması HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ



