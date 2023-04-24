Ahmet Davutoğlu, halasının kendisine oy vermeyeceğini söyledi Anadolu'daki vatandaşların CHP'ye yönelik mesafeli duruşuyla ilgili soruya cevap veren Ahmet Davutoğlu, halasının bile kendisine oy vermeyeceğini aktardı.

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14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kala siyasetin gündemi oldukça hareketli.

Siyasetçiler bir yandan mitingler yaparken diğer yandan da canlı yayınlara katılmayı eksik etmiyor.

Bu isimlerden biri de son olarak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oldu.

Davutoğlu dün akşam, Habertürk ekranlarında yayınlanan Kübra Par'la Açık ve Net'in konuğuydu.

"Altı oka eli gitmeyen Anadolu insanı diye bir kalıp var"

Programda bulunan gazeteci Nihal Bengisu Karaca, Davutoğlu'na, "Altı oka eli gitmeyen Anadolu insanı diye bir kalıp var. Bu boş bir klişe mi yoksa realite mi? Eğer realiteyse bunun değiştiğini gözlemleyebiliyor musunuz?" diye sordu.

Soruya halası üzerinden bir cevap veren Davutoğlu, verdiği yanıtla dikkat çekti.

Halası oy vermeyecek

Davutoğlu, CHP listesinden seçime girmelerinden dolayı halasının kendisine oy vermeyeceğini söyledi.

Konuyla ilgili konuşan Davutoğlu, "Biraz önce 90 yaşında halam var, onun oğlunu ziyaret ettim. Halam, "Bizim Ahmet'e nasıl oy vereceğiz?" demiş. Samimi bir soru. Hayatı boyunca CHP karşısında pozisyon almış. Bana oy vermek istiyor. Onlar da halama durumu anlatmışlar. Bazılarının halam gibi tepki verdiğini görüyorum." dedi.

"Tabii tabii"

Tam bu anlarda ise sunucu Kübra Par araya girerek, "Sonunda altı oka oy vermem dedi mi halanız?" sorusunu yöneltti.

Davutoğlu da Par'ın bu sorusuna "Tabii tabii" şeklinde cevap verdi.