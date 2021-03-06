Ahmet Davutoğlu, HDP'nin kapatılmaması gerektiğini Selahattin Demirtaş'ın da serbest kalması gerektiğini söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de Suat Toktaş'ın sorularını yanıtladı.

Toktaş, gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Davutoğlu'na HDP'nin kapatılması tartışmalarını ve Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu konularını da sordu.

"HDP KAPATILMAMALI"

Davutoğlu, "HDP kapatılmalı mı?" dorusuna net cevap verdi.

Ahmet Davutoğlu, "HDP kapatılmamalı. Hiçbir parti kapatılmamalı. Suçlar varsa kişisel olarak o suç takip edilir. Siyasi partinin kapatılması, o partiyi terör örgütünün propagandasına açık hale getirir." dedi.

"DEMİRTAŞIN TUTUKLU OLMASI YANLIŞTIR"

Davutoğlu, Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu konusunda ise, "Mahkeme kararlarına rağmen içeride tutulması, İnsan Hakları Eylem planı'na göre uzun tutukluluk olmaması gereken bir şey. Bu konuda tutuklu yargılama uygulamaları bu şekilde Avrupa İnsan hakları Mahkemesi kararlarına, Anayasa Mahkemesi kararlarına, mahkeme kararlarına, birçok uygulamalara rağmen, içinde Demirtaş'ın da olduğu insanların tutuklu yargılanmaya devam etmesi işin özünde yanlıştır. Mücadeleyi siyasi alanda tutmak lazım" ifadelerini kullandı.