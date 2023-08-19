Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'dan CHP'ye vekillik tepkisi Seçime CHP listelerinden girerek Meclis'e milletvekili gönderen Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu konuyla ilgili gelen eleştirilere tepki gösterdi. Babacan, "Biz CHP'den milletvekili istemedik, Kılıçdaroğlu bizi aradı" derken Davutoğlu ise, "Bizi haksız yere eleştiriyorlar. Sanki biz CHP'yi dolandırdık" ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com Seçimlerden hüsranla ayrılan muhalefette hesaplaşma bitmek bilmiyor. Gelecek, Deva, Saadet ve Demokrat Parti'nin milletvekili adayları seçimlere CHP listelerinden girdi. Deva 15, Gelecek ve Saadet 10, Demokrat Parti ise 3 vekille Meclis'e girebilmeyi başardı. Yaşananların ardından küçük ortakların parti tabanında CHP'nin oy oranına katkı sağlamadığı tartışılmaya başlandı. CHP tabanı sonuçlardan sonra tepki gösterdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanlış bir stratejiyle CHP'nin vekil çıkarabileceği yerleri küçük ortaklara vermesi de tartışılan diğer bir konu oldu. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da dün katıldığı Habertürk canlı yayınında konuya değindi. Babacan, CHP'den milletvekili istemediklerini ve Kılıçdaroğlu'nun kendilerini arayıp teklifte bulunduğunu söyledi. Babacan: CHP'den milletvekili istemedik, Kılıçdaroğlu bizi aradı Babacan, "Biz CHP'den milletvekili istemedik. Kılıçdaroğlu bizleri arayıp, bizim listemizden girin, parlamentoda çoğunluk sağlayacağız" dedi. Babacan'ın sözleri sonrası Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu da konuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Fatih Altaylı'nın YouTube'daki yayınına katılan Davutoğlu, CHP listelerinden seçime girmeleri nedeniyle yapılan eleştirilere cevap verdi. "Bizi haksız yere eleştiriyorlar. Sanki biz CHP'yi dolandırdık" Davutoğlu, eleştirilerin haksız olduğunu söyleyerek ortak bir siyasi mücadele yürütüldüğünü belirtti. Davutoğlu, "O kadar haksız eleştiriler geldi ki, sanki biz böyle koştuk bir şeyi dolandırdık 10 milletvekilini haksız aldık kendim için söylüyorum. Halbuki bir siyasi mücadele yürüttük, beraber kazandık beraber kaybettik" şeklinde konuştu.