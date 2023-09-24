ANKA

Türkiye yerel seçimlere adım adım yaklaşıyor...

Partiler bu kez yerel seçimler için aylar öncesinden kolları sıvadı.

Ama Millet İttifakı'nın küçük ortaklarında ise ittifakın dağılmasından duyulan üzüntü hakim.

Küçük partiler 38 milletvekili çıkardı

Seçime CHP listelerinden giren DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti toplam 38 milletvekilini Meclis'e gönderdi.

Alınan yenilginin ardından 3 parti, çıkardıkları vekillerle CHP'den ayrıldı.

Yerel seçimlerden kazançlı çıkmayı hedefliyorlar

Küçük partiler genel seçimlerden neredeyse hiç katkıları olmadan milletvekili çıkarmışken şimdi de hedeflerini yerel seçimlere çevirdi.

Gelecek Partisi, bugün Ankara'da Etimesgut 2. Olağan İlçe Kongresi'ni yaptı.

Burada konuşma gerçekleştiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yerel seçimlere yönelik dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Bütün partilere kapımız açık"

Ahmet Davutoğlu, ittifak ihtimalı olma durumunda bütün partilere kapılarının açık olduğunu belirtti.

"Hiç kimseyi dışlamıyoruz hiç kimseyi kenarda tutmuyoruz"

Davutoğlu yerel seçimlere ilişkin şunları söyledi:

Biz iktidarı cezalandırmak, insanları cezalandırmak için siyaset yapmıyoruz. İnsanları, iktidarı ve iktidar sahiplerini iyiye, hayra davet etmek için siyaset yapıyoruz. Eğer onlarda olumlu bir adım görürsek, gerçek bir çete mücadelesi yürütürlerse, eğer özgürlükleri arttıran, yasakları azaltan bir adım görürsek, evet onlarla da görüşür, onlarla da siyasetimizin gereği olarak olumlu olan her şeye destek veririz. Ama asla iktidarın payandası konumunda kalmak isteriz. Önce eylemi görmek isteriz. 4 aylık karneleri çok kötü söyleyeyim. Karneleri düzelirse 'iyi yaptınız' deriz. Karne bozulursa, sonuna kadar mücadele ederiz... Parti yönetimimizde aldığımız karar mucibince Türkiye'nin her yerinde ittifak ihtimalleri mahfuz tutulmak üzere kendi logomuzla seçime girmeye hazır hale geleceğiz. Ama bir ittifak ihtimali olma durumunda da bütün partilere kapımız açıktır. Hiç kimseyi dışlamıyoruz hiç kimseyi kenarda tutmuyoruz.