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    Ahmet Davutoğlu, İzmir Marşı'yla karşılandı

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İzmir'de partisinin il binasının açılışını yaptı. Davutoğlu açılışta İzmir Marşı ile karşılandı.
    • Haber Merkezi
    • 12.03.2022 - 09:46
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    Ahmet Davutoğlu, İzmir Marşı'yla karşılandı

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2 günlük İzmir programı kapsamında partisinin il binası açılışını gerçekleştirdi.

    Programları kapsamında İzmir Platformu ile bir araya gelen Davutoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti.

    İL BİNASININ AÇILIŞINI İZMİR MARŞI İLE YAPTI

    Konak ilçesinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda esnaf ziyareti yapan Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ve partililerle birlikte daha sonra İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı ile görüştü.

    Ahmet Davutoğlu İzmir Marşı ile karşılandı

    İZMİRLİ VATANDAŞLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

    Davutoğlu'nun açılış sırasında İzmir Marşı ile karşılanması dikkatlerden kaçmadı.

    Davutoğlu, esnaf ziyareti ve görüşmelerin ardından vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

    Ahmet Davutoğlu, İzmir Marşı yla karşılandı #1

    Ahmet Davutoğlu, İzmir Marşı yla karşılandı #2

    Ahmet Davutoğlu, İzmir Marşı yla karşılandı #3

    Ahmet Davutoğlu, İzmir Marşı yla karşılandı #4


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