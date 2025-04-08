Ankara'da siyasi trafik hız kesmeden sürüyor...
CHP Genel başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen kurultay sonrası tebrikleri kabul ediyor.
DAVUTOĞLU'NDAN ÖZEL'E ZİYARET
Bu kapsamda Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Özgür Özel'i ziyaret etti.
CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede iki lider gündeme dair konuları baş başa konuştu.
BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİLER
Görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan iki lider, karşılıklı açıklamalarda bulundu.
İLGİNÇ ANLAR
O anlarda ise kameralara dikkat çeken kareler yansıdı.
KAMERANIN AZİZLİĞİNE UĞRADI
Basın toplantısında sol tarafta bulunan Ahmet Davutoğlu, kamera ışıklarının azizliğine uğradı.
TRUMP'A BENZETİLDİ
Saçlarının ön kısmının sarı tonda boyanmış gibi gözüken Davutoğlu, bu haliyle ABD Başkanı Donald Trump'a benzetildi.
GÜNDEM OLDU
İki liderin basın toplantısının ardından Davutoğlu'nun filtreli saçları sosyal medyada gündem oldu.
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