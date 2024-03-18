Ahmet Davutoğlu Kars'ta! Beklediği kalabalığı toplayamadı... Yerel seçim kapsamında mitinglerini sürdüren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kars'ta vatandaşlarla bir araya geldi. Davutoğlu'nun konuşması sırasında meydandaki boşluklar dikkati çekti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Siyaset arenası yerel seçim havasında her geçen gün ısınıyor...

Siyasiler yaptıkları mitinglerle vatandaşlarla buluşuyor.

Yerel seçimler kapsamında mitinglerini sürdüren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise Kars'a gitti.

Meydan boş kaldı

Kars Kağızman'da partisinin düzenlediği mitingde konuşan Ahmet Davutoğlu, umduğunu bulamadı.

Davutoğlu'nu dinlemeye adeta "bir avuç" insan geldi. Kars'ta küçük bir kalabalığa seslenen Davutoğlu, destek istedi.

Vaatlerini sıraladı

Umduğu kalabalığı toplayamayan Ahmet Davutoğlu, konuşması sırasında bazı vaatlerde de bulundu.

O sırada ise Davutoğlu'nun arkasında bulunan ekibin sessiz ve uyuklar hali de dikkati çekti.