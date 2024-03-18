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Siyaset arenası yerel seçim havasında her geçen gün ısınıyor...
Siyasiler yaptıkları mitinglerle vatandaşlarla buluşuyor.
Yerel seçimler kapsamında mitinglerini sürdüren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise Kars'a gitti.
Meydan boş kaldı
Kars Kağızman'da partisinin düzenlediği mitingde konuşan Ahmet Davutoğlu, umduğunu bulamadı.
Davutoğlu'nu dinlemeye adeta "bir avuç" insan geldi. Kars'ta küçük bir kalabalığa seslenen Davutoğlu, destek istedi.
Vaatlerini sıraladı
Umduğu kalabalığı toplayamayan Ahmet Davutoğlu, konuşması sırasında bazı vaatlerde de bulundu.
O sırada ise Davutoğlu'nun arkasında bulunan ekibin sessiz ve uyuklar hali de dikkati çekti.
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