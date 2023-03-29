Ahmet Davutoğlu, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu makamında kabul etti.

AA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 6'lı masanın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı oldu.

Masanın liderlerinden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yavaş'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesine gelişinde Yavaş tarafından karşılanan Davutoğlu'na, partisinin Genel Başkan yardımcıları Feramuz Üstün, Doğan Demir, Mustafa Nedim Yamalı ve Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç eşlik etti.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Yavaş, Davutoğlu'nun iadeiziyaret için belediyeye geldiğini, hem Ankara hem de son gelişmeler üzerine sohbet ettiklerini belirtti.

"Hepimizin üzerine düşen ağır sorumluluklar var"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu da Yavaş ile daha önce çeşitli vesilelerle görüştüklerini hatırlatarak Yavaş'a başarılar dilemek ve desteğini belirtmek için ziyarette bulunduğunu dile getirdi.

Yavaş'ın belediye başkanlığının yanı sıra siyasette tecrübeli biri olduğunu ifade eden Davutoğlu, temiz belediyecilik anlamında tüm toplum gibi partilerinin de takdirini kazandığını söyledi.

Seçime 45 gün kaldığını anımsatan Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sürenin çok iyi değerlendirilmesi lazım. Hepimizin üzerine düşen ağır sorumluluklar var. Tabii cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve iki Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu süreçte omuz omuza olması Türkiye için toplum için çok özel ve önemli bir mesajdır. Güzel bir şey de son bir hafta içinde 3 kez Sayın Kılıçdaroğlu ile bir araya geldik. Sayın Kılıçdaroğlu ile geçirdiğimiz iftar sayısı aile ile geçirdiğimizden daha fazla oldu.

Bu temaslar ne kadar artarsa Türkiye'de siyasetin nezaket boyutu güçlenir. Birbirimizi yakından tanıdıkça önümüze çıkacak engelleri birlikte aşarız. Türkiye'nin sükuna, huzura, siyasi nezakete ve temiz siyasete ihtiyacı var. Bu bağlamda görüşlerimizi karşılıklı olarak paylaştık. İnşallah 15 Mayıs sabahı yeni bir Türkiye'de yeni vasıflarla ve geleceğe umutla bakan bir halkla birlikte yeni bir döneme başlayacağız. "

Açıklamaların ardından Yavaş, Davutoğlu'na ABB'nin yayınları olan kitapları, Davutoğlu da Yavaş'a kendi yazdığı bir kitabı hediye etti.