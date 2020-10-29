Ahmet Davutoğlu: MHP'nin oyları benim olacak

Ahmet Davutoğlu: MHP'nin oyları benim olacak

Bahçeli'nin kendisi hakkında fosil sözlerine cevap veren Ahmet Davutoğlu, "MHP'nin oylarını Gelecek Partisi alacak, Bahçeli bundan rahatsız" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, KRT TV'de dün gece Sisler Bulvarı Özel programına konuk oldu.

Davutoğlu burada, gazeteciler Saygı Öztürk ve Elif Doğan Şentürk'ün sorularını yanıtladı.

Gündeme dair açıklamalarda da bulunan Davutoğlu'nun hedefinde, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kendisi hakkında söylediği sözler vardı.

Bahçeli'nin, kendisi için "Siyasi fosil, siyasi artık." sözlerine alındığını söyleyen Davutoğlu, "Bahçeli aynaya baksın." diyerek yanıt verdi.

Ahmet Davutoğlu: MHP'nin oyları benim olacak ViDEO

"BAHÇELİ GELECEK PARTİSİ'NDEN RAHATSIZ"

Bahçeli'nin bu sözleri neden söylediğine değinen Davutoğlu, "Bahçeli, Gelecek Partisi'nden rahatsız, AK Parti'den kaçan oylara adres Gelecek Partisi. Bahçeli oturduğu yerden AK Parti'nin oylarını kemirmeye devam edecekti. Bahçeli'ye sesleniyorum, oturduğu yerden siyaset yapma dönemi bitti.

"MHP'NİN OYLARI GELECEK PARTİ'NİN OLACAK"

Askıda ekmeğin birinci sorumlusu Erdoğan ise ikincisi Bahçeli'dir. MHP'ye oy veren samimi seçmenler bile Gelecek Partisi'ne oy verecek.

İlk seçimde Bahçeli ve Erdoğan'a seçmen büyük bir ser verecek. MHP'ye verilen oylar Gelecek Partisi'ne gelecek, Bahçeli bundan rahatsız." ifadelerini kullandı.