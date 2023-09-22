Ahmet Davutoğlu: Millet İttifakı artık yok, çok üzgünüm CHP listelerinden Meclis'e giren Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'ndan 'Millet İttifakı' açıklaması geldi. Davutoğlu, "Üzülerek söylüyorum, Millet İttifakı dağılmış görünüyor. Bununla yaşamak durumundayız" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye yeniden bir seçime hazırlanıyor...

Genel seçimlerin yankıları sürerken, partiler bu kez yerel seçimler için kolları sıvadı.

Ama Millet İttifakı'nın küçük ortaklarında ise ittifakın dağılmasından duyulan üzüntü hakim.

Küçük partiler 38 milletvekili çıkardı

Seçime CHP listelerinden giren DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti toplam 38 milletvekilini Meclis'e gönderdi.

Alınan yenilginin ardından 3 parti, çıkardıkları vekillerle CHP'den ayrıldı.

İttifak dağıldı açıklamaları sürüyor

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen genel seçimlerde yenilgiyle ayrılan 'Millet İttifakı' ortaklarından bir bir 'ittifak dağıldı' açıklaması gelmeye başladı.

İYİ Parti ve CHP'den gelen 'Milleti İttifakı bitti' açıklamalarına bir yenisi daha eklendi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Halk TV'de katıldığı canlı yayında 'Millet İttifakının' akıbetine ilişkin açıklamada bulundu.

"Millet İttifakı artık yok"

Ahmet Davutoğlu, "Millet İttifakı artık yok" açıklamasında bulundu.

"Bu realiteyi kabul etmek ve bununla yaşamak durumundayız"

Davutoğlu ittifakın dağılmasına ilişkin şunları söyledi:

İlk defa bu tabiri kullanacağım ve üzülerek söylüyorum. Millet İttifakı dağılmış görünüyor. Akşener ve birçok lider bunu vurguladığı için ortada bir realite var. Bu realiteyi kabul etmek ve bununla yaşamak durumundayız.

"Muhafazakar seçmeni ikna edemedik"

Genel seçimlerdeki yenilgiye ilişkin değerlendirmede bulunan Davutoğlu, "Muhafazakar seçmeni ikna edemedik" dedi.