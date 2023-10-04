Ahmet Davutoğlu: Milletin yerel seçimde iktidara şamar atmasını bekliyoruz Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin grup toplantısında konuşan Ahmet Davutoğlu, yerel seçimlerden umutlu olduğunu vurgulayarak vatandaşın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından iktidara şamar atmasını beklediğini ifade etti.

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ensonhaber.com

Muhalefet 28 Mayıs'taki seçimlerinde beklediği sonucu alamadı.

Türkiye'nin tarihi seçiminin ardından geçen sürede muhalefetin hazımsızlığı devam ediyor.

Bunun ardından yerel seçimlere kısa süre kala 6'lı masanın dağılan üyeleri ayrı ayrı hazırlığa başladı.

Küçük partiler genel seçimlerden neredeyse hiç katkıları olmadan milletvekili çıkarmışken şimdi de hedeflerini yerel seçimlere çevirdi.

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi grup kurdu

Seçimden sonra CHP listelerinden TBMM'ye giren Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ise grup kurarak ikili ittifaka devam etti.

Saadet Partisi Grubu'nu kuran Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde de bir araya geldi.

"Biz o şamarın atılmasını bekliyoruz"

Partilerin grup toplantısının başlamasının ardından bugün iki parti grup toplantısı gerçekleşti.

Burada konuşma gerçekleştiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yerel seçimlere yönelik dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Seçim hezimeti devam eden Davutoğlu, şu ifadelere yer verdi: