Ahmet Davutoğlu: Mısır'la anlaşma yapalım

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, Doğu Akdeniz'deki krizin çözümü darbeci Sisi yönetimi ile yapılacak anlaşmadan geçtiğini söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dün basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle, partisinin genel merkezinde bir araya geldi.

Hükümeti, dış politika, demokrasi, özgürlükler ve haklar üzerinden sert sözlerle eleştiren Davutoğlu'nun başlıca gündeminde Mısır ile anlaşma vardı.

"MISIR’LA ANLAŞMA YAPILMALI"

Türkiye’nin Suriye ve Mısır’la diplomatik ilişkilerini geliştirmesinden yana olup olmadığına yönelik bir soru üzerine Doğu Akdeniz'deki krizin çözümünün darbeci Sisi yönetimindeki Mısır'la anlaşma olduğunu belirten Davutoğlu "Mısır ile ilişkiler yeniden düzelmeli. Türkiye ile Mısır arasında Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması yapılması lazım. Sevilla haritasının önüne geçilmesinin yolu Mısır ile o anlaşmayı yapmaktır. Ben hala Mısır darbesine karşıyım. Ama siyasi görüş ayrılıklarını paranteze alıp, işbirbiliğini görüşmekten yanayım.





"İSRAİLLE NORMALLEŞME ŞEFFAF VE AÇIK OLMALI"

İsrail’le normalleşme şeffaf ve açık yapılmalı. Bugün Türkiye’nin bütün dış politika perspektifini, üslubunu gözden geçirmek gererik. Son derece edilgen bir politika izliyor. Diplomasi hasımlarla, rakiplerle yapılan bir sanattır. Bugün o sanat yok." ifadelerini kullandı.