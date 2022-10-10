Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, son yıllarda gördüğü baskıyı ve nefsini ayaklar altına aldığını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talebinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı sonrası peş peşe açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugünkü basın toplantısında da konuya değindi.

Davutoğlu, "AK Partili yöneticilere ve başörtüsü mağduriyeti yaşamış saygıdeğer kadınlarımıza bir çağrım olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, bu konuya öncülük etmiş sivil toplum kuruluşlarına ve kanaat önderlerine seslenen Davutoğlu, "Başörtüsü mücadelesi vermiş bütün kardeşlerime sesleniyorum. Gelecek nesillerin bir daha böyle bir mağduriyet yaşamaması için sesinizi yükseltin." çağrısında bulundu.

"Randevu talebinde bulunuyorum"

Ahmet Davutoğlu, son yıllarda baskı gördüğünü ve bunları bir kenara bıraktığını ifade ederek Erdoğan'dan randevu talebinde bulundu.

Davutoğlu, ''Nefsimi bir kez daha ayaklar altına alarak on yıllarca bu sorunun acısını yaşamış onurlu kızlarımız ve kadınlarımız adına sizden bu konuyu ele almak üzere kamuoyuna açık bir şekilde randevu talebinde bulunuyorum. Hiçbir nefsi ve siyasi çıkar hayatımızı vakfettiğimiz değerlerden önemli değildir." dedi.

Ahmet Davutoğlu: Nefsimi tekrar ayaklar altına alıyorum VİDEO



"Başörtüsünü tek başına gündeme getirin"

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; "Başörtüsü özgürlüğünü Anayasal ve yasal teklifi tek başına ve kendi içinde tutarlı bir şekilde gündeme getiriniz ve en kısa sürede bütün partilerin tam bir mutabakatı içinde TBMM'den geçirmeyi hedefleyiniz. Alevi vatandaşlarımız hakkında teklifi de ayrı Meclis'e getiriniz. Hep birlikte destek verelim. Bu işin öncülüğünü yapma şerefi size ait olsun." ifadelerini kullandı.

"Başörtüsünü siyasi bir gol fırsatı olarak görmeyin"

"Kendisi için nice bedeller ödenen bir onur mücadelesinin sembolü olan başörtüsünü siyasi bir gol fırsatı olarak görmeyiniz." diye uyaran Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, "Siz bugün başörtüsünü siyasi bir gol fırsatı olarak görüp araçsallaştırırsanız bu tarihi fırsatı kaçırırsınız. Allah sunduğu imkanı değerlendirmek yerine nefsi hesap yapan fırsatçılara fırsat vermez. Bugün bu imkanı değerlendirmemeniz sebebiyle bu fırsat kaçarsa ve pusuda bekleyen yasakçı zihniyet ilerde bir imkan bulup bu yasağı tekrar hortlatırsa bundan zarar görecek nesillerin ağır vebali omuzlarınızda olur. Kazanımlarımızı kaybederiz korkusunu yayarak ve bu argüman üzerinden yaşanan yoksulluğu, yolsuzluğu ve yasakları örtmeye çalışarak seçim kampanyası yürütmeyi planlarsanız bilin ki samimiyetini kaybetmiş bir siyasi mücadele kamu vicdanında bir karşılık bulamaz." diye konuştu.





"Davranış değiştirmek bir zaaf değil erdemdir"



Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için ise şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nu geçmişteki söz ve eylemleri üzerinden mahkum etmeye kalkmanız da inandığınız değerler açısından doğru değildir. Yaşanan tecrübelerden ders alarak tutum ve davranış değiştirmek bir zaaf değil erdemdir."



AK Partili yöneticilere de seslendi

"Değerli AK Partili yöneticiler, Sayın Cumhurbaşkanı'na yaptığım çağrı sizler için de geçerlidir." diyen Davutoğlu, "Bu konuşmamı kaleme alırken her biriniz gözümün önünden geçtiniz. Eşlerimizin ve kızlarımızın başörtüsü için omuz omuza mücadele verdiğimiz günleri hatırladım. Son yıllarda yaşadığım derin hayal kırıklıklarını ve ihtilaflarımızı da bir kenara bırakarak geçmişte bu mağduriyeti yaşamış kadınlarımız ve ileride yaşaması muhtemel gelecek nesillerimiz adına sizlerden de istirhamda bulunuyorum. Lütfen Sayın Cumhurbaşkanı'na gidiniz ve bu tarihi fırsatı kaçırmamak gerektiğini anlatınız.'' dedi.