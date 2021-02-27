Ahmet Davutoğlu katıldığı bir televizyon programında, HDP'nin kapatılması konusunda sorulan soruya, "Partilerin kapatılmasına karşıyım" şeklinde cevap verdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Haber Global ekranlarında Buket Aydın'ın sunduğu 'Koltuk' isimli programda, soruları yanıtladı.

"PARTİLERİN KAPATILMASINA KARŞIYIM"

Aydın'ın "HDP'nin kapatılması gerektiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna Davutoğlu, "Hangi görüşte olursa olsun, partilerin kapatılmasına karşıyım.

Partilerin içinde şahıslar suç işlemişse, terörle irtibatları varsa o zaman ayrı bir hukuki süreç işletilir. Parti kapatmayla hiçbir yere varamazsınız" şeklinde cevap verdi.

Ahmet Davutoğlu: Partilerin kapatılmasına karşıyım İZLE



"İTTİFAKI DOĞRU BULMAM"

"CHP ve İYİ Parti ile ittifak yapar mısınız?" sorusuna Davutoğlu, "İttifaklar sistemi Türkiye'yi kutuplaştırır ve partilerin doğasını bozar. Uzlaşı ayrı, görüşme ayrı, ittifak ayrı.

Dolayısıyla ben şu anda görüşme konusunda her parti ile görüşürüm. hiçbir partiyi dışlamam. Uzlaşı ise ilkelerde olur.

Şu ana kadar hiçbir partiyle ittifak görüşmesi yapmadık. Ve bugünkü anlayış içinde hiçbir ittifakı doğru bulmadık. Uzlaşıyı doğru bulurum, ittifakı doğru bulmam" dedi.