Ahmet Davutoğlu, partisinin il kongresinde boş salona seslendi Seçim döneminde meydanlarda beklediği ilgili göremeyen Ahmet Davutoğlu, aynı şoku partisinin İstanbul İl Kongresi'nde de yaşadı. Davutoğlu'nun partisinin kongresinde salonun boş olduğu gözlendi.

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ensonhaber.com

AK Parti'den ayrıldıktan sonra Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, yaptığı konuşmalarda iktidar olacaklarını söylüyor.

Ancak gerçek pek de öyle değil...

Öyle ki genel seçimler öncesi yaptığı mitinglerde boş meydanlara konuşan Davutoğlu, vatandaşlardan beklediği karşılığı bulamamıştı.

Boş meydanlara seslendi

Boş meydanlara yaptığı konuşmalarla ve iddialı söylemleriyle gündeme gelen Ahmet Davutoğlu, son olarak Gelecek Partisi İstanbul 2. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Davutoğlu'nun parti kongresinde konuşma yaptığı sırada salondan paylaşılan bir video dikkat çekti.

Mitinglerden sonra kongreye de katılım az oldu

Gelecek Partisi İstanbul 2. Olağan İl Kongresi'nin yapıldığı salondaki boşluklar göze çarptı.

Boş salona seslenen Davutoğlu'nun ise konuşmasını sürdürdüğü görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan o anlar böyle görüntülendi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını söyledi

Öte yandan genel kurulda gündeme ilişkin mesajlar veren Davutoğlu, 2028'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Davutoğlu, “Bundan sonraki ilk seçimlerde kendi partimizin logosuyla her yerde girmek için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Gelecek Partisi tek başına iktidarın ve ben de tek başına Cumhurbaşkanlığı adaylığının öncüsü olacağım. Kimseden çekinmem yok." dedi.