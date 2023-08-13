Ahmet Davutoğlu: Seçimlere kendi logo ve ismimizle gireceğiz Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere, Türkiye'nin bütün belde, ilçe ve illerinde kendi logo ve isimleriyle gireceklerini açıkladı.

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AA

Kritik seçimlerin ardından muhalefet kanadında işler iyice sarpa sardı.

CHP listelerinden Meclis'e 10 milletvekili ile giren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan çok konuşulacak bir itiraf gelmişti.

Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında CHP listelerinden seçime girmenin hata olduğunu söylemiş, Davutoğlu'nun bu sözleri muhalefette bomba etkisi yaratmıştı.

"Sağ seçmen CHP'ye oy vermez"

En son tercihinin seçime CHP listelerinden girmek olduğunu belirten Davutoğlu, "Her şeyi denedim. İyi Parti'ye teklif götürdüm. 'Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez, beraber olalım' dedim." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerin ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Kocaeli Çayırova ilçe kongresine katıldı.

Burada konuşma gerçekleştiren Ahmet Davutoğlu yerel seçimlerle ilgili kararını açıkladı.

"Seçimlere kendi logo ve ismimizle gireceğiz"

Davutoğlu burada yaptığı açıklamada, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere, Türkiye'nin bütün belde, ilçe ve illerinde kendi logo ve isimleriyle gireceklerini bildirdi.

"Yerel seçimlerle ilgili önemli karar aldık"

"Her siyasi partinin, siyasi hareketin aşaması var. Bizim için de siyaset bugün başlıyor" diyen Davutoğlu şunları kaydetti:

Yerel seçimlerle ilgili partimizin başkanlık kurulunda yerel seçimlerle ilgili önemli karar aldık. Genel Sekreterimiz bütün teşkilatlarımıza bunu duyurdu. İleride söz konusu olabilecek ittifaklar mahfuz tutulmak şartıyla Türkiye'nin bütün belde, ilçe ve illerinde Gelecek Partisi logosu ve ismiyle seçimlere gireceğiz.

"Her il ve ilçede değerlendirme yapacağız"

Ahmet Davutoğlu belde belde, ilçe ilçe ve il il analizler yaptırdıklarını belirterek şöyle devam etti:

Şimdiden 100'e yakın, adaylar ve isimler konusunda aldığımız talepler var. Her il ve ilçede değerlendirme yapacağız. Bazı yerlerde eğer şu veya bu partiyle birlikte olmamız seçimi kazanmamızı sağlayacaksa bundan da çekinmeyeceğiz. Ama Türkiye genelinde ilkesel olarak kendi logomuz ve ismimizle gireceğiz.

Davutoğlu, kendileriyle işbirliği yapmak isteyen partilere kapılarının açık olduğunu sözlerine ekledi.