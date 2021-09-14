Ahmet Davutoğlu: Suriye'de Kürtler için federasyon kararı alınırsa saygı gösterilmeli

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, Suriye'de Kürtler için olası federasyon kararına destek verdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Rudaw'dan Maşallah Dekak'a konuştu.

Dışişleri Bakanlığı döneminde Esad yönetimine ömür biçen ve Emevi Camii'nde namaz kılma taahhüdünde bulunan Davutoğlu, Türkiye'nin Suriye politikasına ilişkin soruları da yanıtladı.

"KÜRTLER İÇİN FEDERASYON KARARI ALINIRSA SAYGI GÖSTERİLMELİ"

Davutoğlu, Dekak'ın "Kürtlerin Rojava'da, Suriye Kürdistanı'nda otonomi, özerklik ya da federasyon taleplerini nasıl karşılıyorsunuz? Destekliyor musunuz, karşı mısınız?" sorusu üzerine Suriyelilerin Kürtler için federasyon kararı alması halinde Türkiye’nin buna saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

"YENİ BİR SURİYE'Yİ BİRLİKTE İNŞA ETMELİLER"

"Bu onların, Suriyelilerin alabileceği bir karar. Suriye sisteminin nasıl olacağını ancak Suriyeliler karar verir." diyen Davutoğlu, Dekak'ın sorusuna, "Suriye'nin bütün tarafları Kürtler, Türkmenler, Araplar, Sünniler, Nusayriler oturarak Suriye'nin geleceğini kendileri tayin etmelidir. Biz bir şey empoze edemeyiz, etmemeliyiz de. Ama Suriye'nin toprak bütünlüğüne halel gelmemeli. Suriye'nin toprak bütünlüğü ortadan kalktığında çok daha büyük acılar yaşanır. Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde bütün taraflar masada oturarak önce bir geçiş süreci anlaşmalı sonra da kalıcı bir anayasa ile yeni bir Suriye'yi birlikte inşa etmeliler." yanıtını verdi.

Parti olarak Kürtçe eğitim ve öğretim hakkını savunduklarını ve başbakanlığı anlatan Davutoğlu, iktidara geldikleri taktirde yeni bir süreç başlatacaklarını kaydetti.

Davutoğlu: Suriye'de Kürtler için federasyon kararı alınırsa saygı gösterilmeli

"ANADİLDE EĞİTİM, İNSAN HAKLARI MESELESİDİR"

Anadilde eğitimin reddedilmesinin insan hakları ihlali olduğunu öne süren Davutoğlu, "Olabilir tabii. Zaten onu açıkça da söylüyoruz. Dolayısıyla anadilde eğitim ve öğretim konusu, anadilin kullanılması konusunu insan hakları çerçevesinde ele alıyoruz. Nasıl uygulanacağı, nasıl yapılacağı hususlarını hep beraber değerlendirmek, istişare etmek lazım. Ama anadilin ret edilmesi, insan hakları ihlalidir. Anadilin öğretilmesi ve kullanılması bir insan hakları meselesidir." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden Davutoğlu, Türkiye'nin Afrin politikasını eleştirdi.

"AFRİN, TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR ŞANSTI"

Davutoğlu, "Afrin Türkiye için önemli bir şanstı." diyerek konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"O zaman Afrin harekatı başladığında bunu Cumhurbaşkanı'na ifade ettim. Özellikle görüştüm. Çünkü Afrin'de Kürtlerin kendi haklarıyla, dilleriyle, kültürleriyle Türkiye'nin himayesinde bir yönetim içinde yer almaları güzel bir örnek teşkil eder. Herhangi bir hak ihlali nerede ve kimin tarafından yapılırsa yapılsın ben buna karşı çıkarım. Afrin'de Kürtçenin müktesebattan çıkarılması konusu ise yanlıştır. O bölgede yaşayan Kürtlerin kendi dilleri ile eğitim yapabilmelerini temin etmek Türkiye için o bölge halkıyla ortak gelecek inşa etmek bakımından önemlidir. Bu tür bir uygulama varsa, basına yansıyan bu uygulama yanlıştır."



