Ahmet Davutoğlu Tabipler Birliği'ni savundu

Davutoğlu, Bahçeli'nin "Türk Tabipleri Birliği kapatılsın" çağrısına tepki göstererek "Tabipler Birliğini de mi bölelim. Baroları böldünüz de ne oldu?" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Antalya 1. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Davutoğlu'nun kongrede gündeminde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Türk Tabipleri Birliği’nin kapatılması gerektiği söylemleri vardı.

"Barolar bölündü, şimdi de Tabiler Birliği'nin bölünmesi için uğraşıyorlar" diyen Ahmet Davutoğlu, Devlet Bahçeli’nin Türk Tabipleri Birliği’nin kapatılması çıkışına tepki gösterdi.

TÖRER GRUBU MU BUNLAR

Hükümetin, baroları böldüğünü Devlet Bahçeli'nin de kafayı Tabipler Birliği'ne taktığını söyleyen Gelecek Partisi Lideri "Tabipler'e saldırıp duruyorlar. Emin olun bilmeyen eli kanlı bir terör grubundan bahsettiğini zanneder.



N’oluyoruz! Niye birden biriniz hukuk devletinin en önemli kurumuna, diğeriniz bu salgın günlerinin kahramanı doktorlarımıza saldırmaya başladınız.



Tabipler Birliği ile farklı konularda seviyeli bir şekilde tartışabilirsiniz ama bu salgın günlerinde doktorların haklarını korumaya çalıştılar diye onlara hakaret edemez, tehditler savuramazsınız.

"BAROLARI BÖLDÜNÜZ DE NE OLDU? TTB'Yİ DE Mİ BÖLELİM?"

Ne yapmak istiyorsunuz? Tabipler Birliğini de mi bölelim. Baroları böldünüz de ne oldu? 50 bin avukatın olduğu İstanbul’da hepsi topu topu birkaç bin imza bile toplayacak takatiniz yok. Bu işte yıkımınızın resmidir.



Hesapta toplumun yarısının oyunu almış koalisyon iktidarı var ama İstanbul’da ve diğer büyük şehirlerde kendilerine yakın baro açmak istiyorlar birkaç bin avukat bulmakta zorlanıyorlar.

İşte buradan söylüyorum: ilk seçimde aynen baro kurma işinde olduğu gibi size oy verecek seçmen de bulamayacaksınız." ifadelerini kullandı.