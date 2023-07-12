Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu ile ortak grup toplantısında 30 dakika fazla konuştu Meclis’te 6. grubu kuran Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun konuşma süreleri dikkat çekti. Karamollaoğlu 25 dakika, Davutoğlu 55 dakika konuşma yaptı.

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28 Mayıs'ta yapılan tarihi seçimle birlikte Türkiye'nin kaderi belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, girdiği bir seçimden daha galip çıktı.

Elde edilen sonuçlar, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı hayallerini suya düşürdü.

Cumhurbaşkanı yardımcısı olamadılar

Öte yandan altılı masadaki parti liderlerinin, Cumhurbaşkanı yardımcısı olma hevesi yarım kaldı.

Kılıçdaroğlu, seçim öncesi ittifaktaki parti genel başkanlarına bol bol koltuk dağıtmıştı.

Şimdi ise hem parti içerisinde hem de ittifakta dengeler tamamen bozuldu.

Ali Babacan vazgeçti

Öyle ki muhalefet liderleri arasında hareketli günler yaşanmaya başladı. Seçime ittifak çatısı altına giren Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi, TBMM’de birleşme girişimine başladı.

3 parti arasında bir süredir devam eden, Meclis’te 6. grubun kurulmasına ilişkin görüşmelerin nihayete ermesi beklenirken, Ali Babacan'ın kararından vazgeçtiği öğrenildi.

6. grup kuruldu

Ardından Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu arasında görüşmeler sürdü. Son olarak 6 Temmuz’da liderler grup kurma konusunda anlaştı.

Bugün ise iki parti Meclis'te ortak grup toplantısı gerçekleştirdi.

Kürsüye hem Karamollaoğlu hem de Davutoğlu çıktı.

Davutoğlu 55 dakika konuştu

Ancak konuşma sürelerinde dengesizlik yaşandı. 22 yıl sonra grup toplantısı yapan partinin lideri Temel Karamollaoğlu 25 dakika konuşma yaparken, Ahmet Davtoğlu ise 55 dakika konuştu.