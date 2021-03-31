Camilerde Ramazan ayında teravih namazının kılınılmasına izin verilmesinden sonra Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu "Nafile bir namazın camide kılınması gerekmez" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programına konuk oldu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Davutoğlu, Ramazan ayında uygulanacak koronavirüs tedbirlerine yönelik sorulara da yanıt verdi.

Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca camilerde teravih namazlarının yasak olmayacağını duyurdu.

Küçükkaya da bu konuyu, Davutoğlu'na sordu.

Davutoğlu teravih namazlarının camide kılınmaması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

Ahmet Davutoğlu: Teravih namazı evde kılınabilir VİDEO

FARZ BİR NAMAZ DEĞİL...

"Ben Ramazan'da teravih namazlarını geçirmem özen gösteren bir insanım. Bunu zikretmek için söylemiyorum, teravih bir farz namazı filan değildir. Sünnetliği de Hz Ömer'e kadar düzenli kılınmış değil. Hz Ömer döneminden itibaren uygulanır. Kılınması nafile anlamında olumludur.

NAFİLE BİR NAMAZIN CAMİDE KILINMASI GEREKMİYOR

Ama şartlar bugünkü şartlar gibiyse teravih namazı evde kılınabilecek bir namazdır. İlla camiye gitmeye gerek olmadan... Bunu Diyanet İşleri Başkanı da çıkıp açıklamalı. Nafile bir namazın camide kılınması gerekmez."