Ahmet Davutoğlu: Türkiye sınır ötesindeki Kürtlerin hamisi olmalı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Türkiye'nin sınır ötesindeki Kürtler üzerinde daha fazla etki göstermesi gerektiğini söyledi.

Suriye'de iç savaş çıktığı günlerde Türkiye'nin dış politikasını belirleyen isim olarak öne çıkan Ahmet Davutoğlu, krizin derinleşmesinde büyük rol oynadı.

AK Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, yeniden Suriye politikaları üzerine değerlendirmelerde bulunmaya başladı.

"KÜRTLERİN HEPSİ BİZİM SOYDAŞIMIZDIR"

Partisinin iktidara geldiği günlerde Ankara ile Erbil arasındaki ilişkileri geliştireceklerini ifade eden Davutoğlu, "Türkiye sınır ötesindeki Kürtlerin hamisi olmalı" dedi.

Ahmet Davutoğlu, şöyle konuştu: "Sadece Irak Kürtleri ile değil Suriye Kürtleri de sınır ötesindeki Kürtlerin hepsi bizim soydaşımızdır. Ne kayyum ne KCK mesajını net şekilde verdik. Kürtçe konusunda en net mesajları verdik. İktidara geldiğimizde Ankara-Erbil ilişkilerini geliştirmek için çalışacağız. Türkiye sınır ötesindeki Kürtlerin hamisi olmalı."