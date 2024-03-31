Ahmet Davutoğlu: Türkiye'de demokratik bilinç çok yüksek Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu, seçimlere katılımın yüksek olmasını ümit ettiğini söyledi. Davutoğlu, "Gerilimlerin, tartışmaların yaşanmaması dileğindeyim" dedi.

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AA

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, belediye seçimleri kapsamında oyunu kullandı.

Davutoğlu, 31 yerel seçimlerinde tercihini Eyüpsultan'da sandığa yansıttı.

Nejat Sabuncu İlkokulu'ndaki 2274 numaralı sandıkta eşi Sare Davutoğlu ile oy veren Davutoğlu, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

"Demokratik bilinç çok yüksek"

Türkiye'de demokratik bilincin çok yüksek olduğunu, katılımın genelde yüksek seyrettiğini ve bu seçimlerde de katılımın yüksek olmasını ümit ettiğini dile getiren Davutoğlu, bütün seçmenleri tebrik etti.

"Gerilimlerin, tartışmaların yaşanmaması dileğindeyim"

Davutoğlu, sorunları çözmenin yegane yolunun, "doğrudan siyasi katılımla kendi görüşlerimize uygun siyasi tercihlerde bulunmak" olduğunu belirterek şöyle dedi:

Demokrasinin gereği olan bu görevimizi yerine getirirken herkesin sükunetle ve yasalara uygun bir şekilde davranması ve bazı seçimlerde gözlenen gerilimlerin, tartışmaların yaşanmaması dileğindeyim.

"Gerekli dersleri çıkarmalıyız"

Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

Her birimize düşen en önemli sorumluluk, bu seçimlerden gerekli dersleri ve sonuçları çıkarmak, milletimize hizmet etmenin daha iyi, güzel yollarını birlikte keşfetmeye çaba sarf etmektir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)