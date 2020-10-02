Ahmet Davutoğlu Türkiye'nin Suriye politikasını değerlendirdi

Kendisinin görevde olduğu süreçteki Suriye politikasına değinen Davutoğlu, "FETÖ olmasaydı Suriye'de başka olurduk" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk'te katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı döneminde Esad yönetimine ömür biçen ve Emevi Camii'nde namaz kılma taahhüdünde bulunan Davutoğlu, Türkiye'nin Suriye politikasına ilişkin soruları yanıtladı.

Suriye'ye ilişkin sorulan soruya Davutoğlu, Arap Baharı başladığında Türkiye'nin güneyinde bir güvenlik hattı çizdiklerini kaydetti.

Genelkurmay ve MİT'in de bunu bildiğini aktaran Davutoğlu, "Türkiye’nin güneyine bir çizgi çizdik. Süleymaniye'den başlar Halep’in güneyinden, Humus’un kuzeyinden, Lazkiye ve Tarsus’a inen bir hat." dedi.

Söz konusu hatta olan her şeyin Türkiye’nin 100 yılını belirleyeceğini söylediğini ifade eden Davutoğlu, hattın Türkiye’nin kontrolünden çıkartılmaya çalışıldığını belirterek şunları kaydetti:

"RUSYA'NIN ALMIŞ OLDUĞU RİSKİ ALSAYDIK..."

"ÖSO tecrübesi Halep’te korunabilse bugün farklı olurdu. DEAŞ Suriye’ye girdiğinde Özgür Suriye Ordusu tahkim edilmeliydi. Rusya’nın aldığı riski biz alabilseydik. Özgür Suriye Ordusu’nun Türkiye’ye müzahir bir güç olarak eğitilmesi, Halep’te korunabilseydi bugün farklı olurdu.

FETÖ OLMASAYDI...

Bizim o bölgedeki etkimizin kırılması, ordumuzun içindeki FETÖ unsurlarıyla gerçekleştirilmiştir. Şimdi elinizde iki yıl sonra size karşı bir darbe yapmış bir ordu var elinizde.

Ankara’yı İstanbul’u bombalayanların Suriye’de almadığı tedbirlerdir. DEAŞ girdiğinde ben diplomatları mı gönderecektim savaşa? Genelkurmay’ın içindeki unsurlarla ilgili olarak benim yapabileceğim bir şey yoktu. Biz Rusya ile girilen ilişkide Halep’i kaybettik, İdlib’i de kaybediyoruz. Böyle bir ordu elinizde iken nerede hangi gücü kullanabilirdiniz?"