Ahmet Davutoğlu: Türkiye'yi 6 genel başkan yönetecek

6'lı ittifak arasındaki güç kavgalarına değinen Ahmet Davutoğlu, bu kavgalara koalisyon yönetimiyle cevap verdi.

2023 seçimlerine siyasi partilerin hazırlıkları devam ediyor...

Seçimler için CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi, Millet İttifakı'nın genişletilmesi için Demokrat, DEVA, ve Gelecek Partisi liderleriyle birlikte hareket etme kararı aldı.

6'lı masa etrafından toplanan liderler arasında güç kavgaları yaşanırken konuyla ilgili Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama geldi.

Seçimlerin kazanılması halinde koalisyon hükümeti mantığıyla hareket edileceğini vurgulayan Davutoğlu, Türkiye'yi 6 kişi yöneteceğini belirtip şu ifadeleri kullandı;

"Sistemimiz olacak"

"Biz sitem kuracağız yeni cumhurbaşkanı ya 6 liderden biri olur ya dışarıdan biri olur, bu ilkeler üzerinde onun taahhüdünü isteriz ve cumhurbaşkanı ilkeler üzerinden bir garantör olur.

"6 başkanın ortak iradesi..."

Aday ilan edildikten sonra o aday tek başına hareket edecekse ortak bir aday çıkarmanın ne anlamı var? Biz o masadayken sadece bir aday belirlenmeyecek. Önümüzdeki dönem Türkiye’nin kaderi belirlenecekse o kaderde söz sahibi oluruz. Bunun önündeki hiçbir kısıtlamayı kabul etmeyiz. Ortak aday kim olursa olsun Türkiye’yi 6 genel başkanın ortak iradesi yönetecektir, bunun için gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır.

"Cumhurbaşkanı kim olursa olsun..."

Mekanizma kurulmadan isim belirlenmesine izin vermeyiz. Olacak olan önceden isim tartışmak değil, bundan sonra seçilecek cumhurbaşkanı kim olursa olsun bu ilkelere sadık kalacağını temin edecek bir mekanizma kuracağız"