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    Ahmet Davutoğlu, vatandaştan sigarayı bırakmasını istedi

    Ahmet Davutoğlu, vatandaştan sigarayı bırakmasını istedi

    Düzce'de esnaf ziyareti yapan Ahmet Davutoğlu'nun bir vatandaşla sigara bırakma diyaloğu kameralara yansıdı.
    • AA
    • 12.11.2020 - 19:33
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 20:13
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    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Düzce'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

    Davutoğlu, ilk önce 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenler için Kaynaşlı ilçesinde düzenlenen anma programına katıldı.

    Daha sonra esafı gezen Davutoğlu, vatandaşlarla da sohbet etti.

    "BUNU BIRAKMAK LAZIM"

    Bir kafede oturan ailenin yanına gelen Davutoğl'nun, ailenin babası ile girdiği sigara bırakma diyaloğu ise kameralara yansıdı.

    Vatandaşın sigara paketini eline alarak, "Bunu bırakmaz lazım." diyen Davutoğlu, aile fertlerini göstererek, "Bak bunlar için bırakman lazım." ifadelerini kullandı.

    Ahmet Davutoğlu'nun bu isteği akıllara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı getirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun yıllardır sigarayla mücadelede uyarıları ve karşılaştığı vatandaşlardan sigarayı bırakma sözü aldığı anlar sık sık kameralara yansımıştı.

    Ahmet Davutoğlu, vatandaştan sigarayı bırakmasını istedi VİDEO

    Ahmet Davutoğlu, vatandaştan sigarayı bırakmasını istedi #1

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