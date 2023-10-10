Ahmet Davutoğlu, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ağırladı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile Meclis'te bir araya geldi.

AA

Meclis'te CHP ve AK Parti listelerinden milletvekili çıkartan iki parti buluştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile Meclis'te bir araya geldi.

Yapıcıoğlu'nun Davutoğlu'nu ziyaretinde, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarette açıklama yapan Yapıcıoğlu, bu konuda birlikte ne yapabileceklerini istişare etmek istediklerini belirtti.

Davutoğlu da Filistin meselesinin sadece Arapların ve Müslümanların değil, insanlığın meselesi olduğunu ifade etti.

Filistinlilerin yurtlarından 75 yıldır mahrum bırakılmış bir halk olduğunu söyleyen Davutoğlu, farklı dönemlerde bu konunun içinde yer aldığını dile getirdi.

"Filistin halkının her zaman yanındayız"

Davutoğlu, Filistin halkının her zaman yanında olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

Son yaşananların en önemli sebebi de aylardır Filistin'de Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların uluslararası toplumun ve İslam dünyasının gözü önünde açıkça yapılması.



İsrail polisinin köpeklerle, postallarla kutsal bir mekana girmesi ve bu konuda İslam dünyasının duyarsızlığı, arkasından normalleşme süreçleriyle Filistinlilerin yalnız bırakılması ve Filistinliler 'biz kaderimize terk edildik' diye düşünmeye başladı.



Son olarak Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Filistin'in olmadığı bir harita kullanması ve buna yine uluslararası toplumun sessiz kalması.

"Ümit ederiz ki en kısa zamanda bir ateşkes olur"

Büyük bir ızdırap yaşandığını, Filistin davasının bazı olumsuz görüntülerle gölgede bırakılmaması gerektiğini belirten Davutoğlu, "Ümit ederiz ki en kısa zamanda bir ateşkes olur." diye konuştu.

Davutoğlu, Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs'ün statüsünün değişmeyeceği bir süreç başlatılması gerektiğini söyledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)