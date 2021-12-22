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    Ahmet Davutoğlu, Zonguldak'ta esnafları ziyaret etti

    Ahmet Davutoğlu, Zonguldak'ta esnafları ziyaret etti

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Zonguldak'ta çeşitli temaslarda bulundu. Davutoğlu, kent merkezinde esnafla görüştü, berber dükkanına girerek saçlarını düzelttirdi.
    • AA
    • 22.12.2021 - 20:53
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 22:07
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    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Zonguldak'ta temaslarda bulundu.

    Gazetecilerle bir araya gelen Davutoğlu, gündeme ilişkin konuştu.

    ŞEHİR ZİYARETLERİ İÇİN ZONGULDAK'A GİTTİ

    Davutoğlu daha sonra partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti.

    Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, Genel Maden İşçileri Sendikası ve Memur-Sen İl Temsilciliği de ziyaret eden Davutoğlu, kent merkezinde esnafla görüştü.

    BERBERE UĞRADI, SAÇLARINI DÜZELTTİRDİ

    Davutoğlu esnaf ziyareti sırasında bir berber dükkanına girdi.

    Gelecek Partisi lideri, berber dükkanına girerek saçlarını düzelttirdi.

    Ahmet Davutoğlu, Zonguldak'ta esnafları ziyaret etti VİDEO

    Ahmet Davutoğlu, Zonguldak ta esnafları ziyaret etti #1

    Ahmet Davutoğlu, Zonguldak ta esnafları ziyaret etti #2

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