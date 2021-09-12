Ahmet Davutoğlu'na Diyarbakır ailelerinden tepki

Diyarbakır annelerini ziyaret eden Davutoğlu, sert tepkiyle karşılaştı. Terör mağduru bir baba Davutoğlu'na "Siz bir gün bu ailelere sahip çıkmadınız." dedi.

Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 741'inci gününde sürüyor.

Kentteki temasları kapsamında eşi Sare Davutoğlu ve beraberindeki partililerle HDP il binası önüne gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, burada evlat nöbeti tutan anne ve babalarla görüştü.

"HDP'YE DESTEK VERİYORSUNUZ"

Oğlu Özkan için eylem yapan Süleyman Aydın bu sırada Davutoğlu'na, "Diyarbakır annelerine sahip çıkmadınız. HDP'ye destek veriyorsunuz. HDP kapatılmasın mı? HDP, PKK'nın siyasi uzantısı değil mi? Siz bir gün bu ailelere sahip çıkmadınız. Bu ailelerin çocuklarını istemediniz." ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

Ahmet Davutoğlu'na Diyarbakır ailelerinden sert tepki VİDEO

"BEN KİMSEYE DESTEK VERMİYORUM"

Davutoğlu da bunun üzerine, "Ben kimseye destek vermiyorum. Onun için buradayım. Ailelere sahip çıktım. Onlara önce ben sahip çıktım. Bu aileleri ilk önce ben ağırladım Başbakanlıkta. Biz bu çocuklara sahip çıkacağız." dedi.

Ziyaret sırasında bazı annelerin gözyaşı döktüğü görüldü.