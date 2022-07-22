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    Ahmet Davutoğlu'na Giresun'da tepki gösterildi

    Ahmet Davutoğlu'na Giresun'da tepki gösterildi

    Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu, partisinin il kongresine katılmak için geldiği Giresun’da vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.
    • 22.07.2022 - 16:08
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 16:24
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    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin il kongresine katılmak ve Bulancak ilçe teşkilatının açılışı için Giresun'a geldi.

    Davutoğlu, şehirde yaptığı esnaf gezisinde bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

    "Seni Başbakan yaptı, onu terk ettin"

    Vatandaş, “Cumhurbaşkanı seni Başbakan yaptı, milletvekili yaptı. Onu terk ettin. Yapmaman gerekirdi. diye tepki gösterdi.

    Davutoğlu da “Haktan adaletten ayrıldıkları için terk ettim.” diye cevap verdi.

    Ahmet Davutoğlu'na Giresun'da tepki gösterildi VİDEO

    Tepki gösteren vatandaşa çevredekilerden destek

    İHA'nın aktardığına göre; tepki gösteren vatandaşa çevredekilerin destek vererek alkışladıkları gözlendi.

    Davutoğlu daha sonra bölgeden ayrıldı.

    Ahmet Davutoğlu na Giresun da tepki gösterildi #1

    Ahmet Davutoğlu na Giresun da tepki gösterildi #2

    Ahmet Davutoğlu na Giresun da tepki gösterildi #3


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