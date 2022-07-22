Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu, partisinin il kongresine katılmak için geldiği Giresun’da vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin il kongresine katılmak ve Bulancak ilçe teşkilatının açılışı için Giresun'a geldi.

Davutoğlu, şehirde yaptığı esnaf gezisinde bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

"Seni Başbakan yaptı, onu terk ettin"

Vatandaş, “Cumhurbaşkanı seni Başbakan yaptı, milletvekili yaptı. Onu terk ettin. Yapmaman gerekirdi. diye tepki gösterdi.

Davutoğlu da “Haktan adaletten ayrıldıkları için terk ettim.” diye cevap verdi.

Ahmet Davutoğlu'na Giresun'da tepki gösterildi VİDEO



Tepki gösteren vatandaşa çevredekilerden destek

İHA'nın aktardığına göre; tepki gösteren vatandaşa çevredekilerin destek vererek alkışladıkları gözlendi.

Davutoğlu daha sonra bölgeden ayrıldı.