Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Malatya’da kayısı pazarını ziyareti sırasında vatandaşların tepkisi ile karşılaştı ve yuhalandı.

2 günlük Malatya ziyaretinde kentteki kayısı pazarı olarak bilinen Şire Pazarı’nı ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, burada bazı vatandaşların protestosu ile karşılaştı.

İlçe ziyareti sırasında gerginlik yaşandı.

İl başkanı vatandaşlara 'Çakal' dedi

Vatandaşların Davutoğlu’na tepki gösterdiği ziyarette, il başkanının vatandaşlara ‘Çakal’ dediği iddiası üzerine tartışma çıktı.

AK Parti’den ayrılması ve 6’lı masa ile yapılan ittifakı soran vatandaşlar Davutoğlu’na tepki gösterince araya korumalar ve partililer girdi.

Ahmet Davutoğlu'na Malatya ziyaretinde tepki üstüne tepki VİDEO



"Ben yine başbakan olacağım"

Bir kayısıcı esnafının Davutoğlu’na kayısı hediye ederek, AK Parti döneminde yüzde 49 ile başbakan seçildiğinde bu oyun kimin olduğunu sorması ile ortam gerildi.

Sözlerine devam eden esnafa Davutoğlu, "Ben yine başbakan olacağım" dedi.

"Artık alamazsınız"

Esnaf ise, "Rekor bir oyla sizi başbakan yaptık, ama artık alamazsınız." şeklinde cevap verdi.

Yuhalandı

Esnaf ile Davutoğlu arasında hararetli geçen tartışmanın ardından bir grup vatandaş da Ahmet Davutoğlu’nu yuhalayarak tepkisini dile getirdi.

Kısa süreli gerginlik yaşandı

İHA'nın aktardığına göre; bu sırada partililerle vatandaşlar arasında da kısa süreli gerginlik yaşandı.

Polislerin araya girmesi ile gerginlik büyümeden sonlandırıldı.

"Sana hakkımızı helal etmiyoruz"

Öte yandan vatandaşların ''Sana hakkımızı helal etmiyoruz” diye tepkisinin devam ettiği Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geniş güvenlik önlemleri altında ilçeden ayrıldı.