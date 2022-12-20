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    Ahmet Davutoğlu'na memleketi Konya'da ilgi gösterilmedi

    Ahmet Davutoğlu'na memleketi Konya'da ilgi gösterilmedi

    Ahmet Davutoğlu, Konya’da beklediği ilgiyi göremedi. Gelecek Partisi'nin düzenlediği parti binası açılışında konuşan Davutoğlu’nun mitingi sönük geçti.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 12:06
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 12:19
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    AK Parti'den ayrıldıktan sonra Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, yaptığı konuşmalarda ilk seçimde iktidar olacaklarını söylüyor.

    Ancak meydanlar, Davutoğlu'nun beklediği karşılığı bir türlü vermiş değil.

    Ahmet Davutoğlu, son hezimetini memleketi Konya'da yaşadı.

    Yine beklenen ilgiyi göremedi

    Konya'nın Karapınar ilçesinde partisinin bina açılışını gerçekleştiren Davutoğlu, bölge halkına seslendi.

    Davutoğlu, katılımın oldukça az olduğu parti binası açılışında konuşma yaptı.

    Beklenen ilgiyi göremeyen Davutoğlu, konuşmasının ardından bölgeden ayrıldı.

    Ahmet Davutoğlu na memleketi Konya da ilgi gösterilmedi #1

    Seçmen tepkili

    Öte yandan Ahmet Davutoğlu'nun daha önce de birçok bölgede yaptığı mitingler sönük geçiyor.

    Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi; CHP, İyi Parti, Deva Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı'na katıldı.

    Altılı masanın ortağı haline gelen Davutoğlu'nun partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday çıkarmaya hazırlanıyor.

    Davutoğlu, yıllarca birlikte siyaset yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına geçmesi nedeniyle seçmenin tepkisiyle karşı karşıya.

    Ahmet Davutoğlu na memleketi Konya da ilgi gösterilmedi #2


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