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Haber Merkezi

Suriye'de muhalif devrimden sonra ülkenin yeniden inşa süreci devam ediyor.

Bu süreçte Türkiye de iç savaş boyunca nasıl mazlumların yanında durduysa, yeni hükümete de desteğini her alanda gösteriyor.

Suriye'de 14 yıl süren kanlı süreç nedeniyle Türkiye'de en çok eleştirilen isimlerin başında gelen isimlerden biri olan Gelecek Partisi genel başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk'te Sena Alkan'ın konuğu olduğu programda son gelişmeleri değerlendirdi.

"EMEVİ CAMİİ'NE GİDERR MİSİNİZ?"

Sık sık 'Emevi Camii'nde namaz kılmak' çıkışıyla suçlanan Davutoğlu'na beklenen soru soruldu.

Senal Alkan, Davutoğlu'na "Emevi Camii'ne gider misiniz?" sorusunu yöneltti.

Emeği Camii’nde namaz kılma konusunda en çok saldırıya uğrayanlardan biri olduğunu söyleyen Davutoğlu, hükümetle koordine olmadan bölgeye gitmesinin doğru olmayacağını söyledi.

"NORMAL BİR İBADETE GİDER GİBİ GİDERİM"

Davutoğlu şöyle konuştu:

"Gitmedim ben. Gün şov günü değil.

Şartlar uygun olursa giderim. Bunu bir şova dönüştürmem. Bir Müslüman olarak herhangi bir camide ibadet eder gibi giderim.

"KANAAT ÖNDERLERİ BENİ ÇAĞIRDIKLARI MEKTUPLAR YAZDI"

Suriye'den her vilayetten bana teklif geldi. Alevi ve Sünni kanaat önderleri 'gel barış için çaba sarf et' diye bana mektuplar yazdılar.

"HÜKÜMETLE KOORDİNASYON OLMADAN GİDEMEM"

Bir ara düşünmedim değil ama ben herhangi biri değilim. Burada hükümete paralel gibi gidemezdim.

Hükümetle koordineli gitmem gerekirdi. tek başıma bir oyun kuracak değilim. Bu devlet kültürüme de uymaz. Ama olsa her şey yapardım."