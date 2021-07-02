Ahmet Davutoğlu anketçilere kızdı

Seçim anketlerinde istediği sonuçları alamayan Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu, anketçilere rağmen partisinin iktidar olacağını söyledi.

AK Parti'den istifa ettikten sonra Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, hayal kırıklığı yaşıyor.

Yaklaşık 1 buçuk yıl önce Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, anketlerde partisinin gerekli sıçrama yapamamasının faturasını anketçilere kesti.

Partisinin il başkanlığı binasının açılış törenine katılmak üzere Çorum'da bulunan Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin henüz kurulmadığını belirterek anketçilere karşı şu ifadeleri kullandı;

"ANKETÇİLER GÖRMEK İSTEMESE DE..."

"2 sene önce Gelecek Partisi yoktu, şimdi önemli bir siyasi aktör olarak var. Söylediğimiz her şey Türk siyasetini etkiliyor. Bilin ki bir müddet sonra anketçiler görmek istemese bile Türkiye'nin en önemli, güç belirleyici aktörü olarak Gelecek Partisi olacak. Ondan sonra 'Hangi ittifakta yer alacaksınız?' sorusu sorulmayacak. 'Türkiye'yi nasıl yöneteceksiniz?' sorusu sorulacak. Sorulması gereken soru bu. Biz bu esas soruyla ilgileniyoruz.

"AK PARTİ VE MHP'NİN OYLARI BENİM"

Bunu hep beraber yapacağız. Bunu AK Parti ile MHP'ye oy veren vatandaşlarımızla birlikte yapacağız. Onlara karşı değil, onlarla birlikte yapacağız."