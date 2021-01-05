Ahmet Davutoğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek

Boğaziçi Üniversitesi'nin önünde çıkan eylemlere CHP ve HDP'den sonra Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu da destek verdiğini duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevine geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Melih Bulu'nun atanmasının ardından üniversitede organize olarak bir araya gelen öğrenci grupları, dün eylem başlattı.

Polislere dahi saldıran öğrencilere ilk destek CHP ve HDP'den gelirken, Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu da eylemleri desteklediğini duyurdu.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eylemlere destek verip, yapılan atamayla geçtiğimiz yıl kapatılarak Marmara Üniversitesi’ne devredilen Şehir Üniversitesi’ni hatırlattı.

Gelecek Partisi Lideri, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"O ÖĞRENCİLER ŞEHİR'İ DE AÇACAK"

“Dün Şehir, bugün Boğaziçi! Şehir’i kapattınız, Boğaziçi’ni kelepçelediniz! Ne yazık ki, siz artık sadece yıkmayı biliyorsunuz! Ama bugün üniversite kapısı önünde şiddet uyguladığınız gençler asla sizin gibi olmayacak, onlar Şehir’i de açacak, Boğaziçi’ni de özgürleştirecek!”