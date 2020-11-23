Ahmet Davutoğlu'ndan Bülent Arınç'ın 'Demirtaş' sözlerine destek

Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ile ilgili tartışma yaratan sözlerine Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu " Arınç, tecrübeli bir siyasetçi. Nereye doğru gidildiğini görüyor" diyerek destekledi.

Bülent Arınç'ın eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluğuna ilişkin, 'Selahattin Demirtaş tutuksuz yargılanmalı. Osman Kavala neden tutuklu hala anlamış değilim." sözleri AK Parti ile MHP cephesinden tepkiyle karşılanırken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan, destek geldi.

Davutoğlu, Selahattin Demirtaş’ın tutuklu olmasına ne kendisinin ne de partisinin onay vermeyeceğini söyledi.

BAŞBAKAN OLDUĞUMDA İZİN VERMEDİM

Selahattin Demirtaş hakkında nihai hükümlerin verilmediğini, AİHM’nin de serbest bırakılma çağrısı yaptığını belirten Davutoğlu, Başbakan olarak Demirtaş’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına izin vermediğini hatırlattı.

Davutoğlu, Demirtaş için “Tutuklu yargılamaya zaten esastan karşı olduğum için ve siyasi mücadelenin siyasal alanda olması gerektiğini düşündüğüm için Demirtaş’ın tutuklu olmasına ne ben ne partim bu çerçevede onay vermez yani olumlu görmez.” derken, Bülent Arınç'ın Demirtaş'a desteğini de değerlendirdi.

ARINÇ, DOĞRUYU DİLE GETİRDİ

Davutoğlu Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala çıkışını da, "Bülent Arınç tecrübeli bir siyasetçi. Nereye doğru gidildiğini görüyor. Sık aralıklarla olmasa da bu konuyu cesaretle dile getiren siyasetçilerden birisi. Biz, Yüksek İstişare Kurulundan daha net sesler bekliyoruz” diye değerlendirdi.