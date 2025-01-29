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Haber Merkezi

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, 78 vatandaşımızı hayattan kopardı.

238 kişinin yarıyıl tatili için tercih ettiği otelde çıkan yangında, aileler geri dönemedi.

Oteldeki yangın faciasının ardından ise birçok ihmal ortaya çıktı.

Bu ihmallerin bazılarının ise Bolu Belediyesi'ne ait olduğu belirlendi.

Bolu Belediyesi'nin Grand Kartal Otel'deki restoranta 20 gün önce yangın denetim raporu verdiği ortaya çıktı.

Yangın, otelin dördüncü katta bulunan restoran kısmında çıktı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "yetki alanımızda değil" dediği otelin kafe-restoran bölümüne, 2 Ocak 2025 tarihinde Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından yangın güvenliği raporu düzenlendiği ifade edildi.

DENETİM SORUMLULUĞU BELEDİYEYE AİT

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, otelin denetlenmesinin belediye sorumluluğunda olmadığını iddia etti. Ancak gerçeğin bu şekilde olmadığı kısa sürede ortaya çıktı.

Yürürlükte olan Belediye Yangın Yönetmeliğine göre sorumluluk belediyelere ait.

Yönetmeliğin "Görevleri" düzenleyen 6. maddesi "İtfaiye teşkilatının görevleri şunlardır" başlığındaki 1. fıkrasının (J) bendine göre işyerlerinde denetleme sorumluluğu belediyenin. J) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü raporları vermek ve görüş bildirmek.

Ayrıca Bolu Belediyesi'nin 2023 Faaliyet Raporu'nda 116. sayfada "ilimiz dahilindeki konaklama tesisleri yangın güvenliği tarafından denetlemeler yapılmış olup, raporlar tanzim edilmiştir." ifadesi yer alıyor.

AHMET DAVUTOĞLU, MUHAFELETE SESLENDİ

Bu gelişmelerin ardından Tanju Özcan, istifa etmedi.

Bugün Yeni Yol Grubu'nun Meclis toplantısında konuşan Ahmet Davutoğlu da muhalefete seslendi ve Özcan'ın görevden alınması gerektiğini söyledi.

Davutoğlu açıklamasında, şöyle dedi:

"O BELEDİYE BAŞKANI ORADA DURDUKÇA, SİYASİ AHLAK DERSİ VEREMEZSİNİZ"