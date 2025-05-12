Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Türkiye tarihi günleri yaşıyor...

Terör örgütü PKK, 12. Olağanüstü Kongresi'nde silahlı mücadeleyi sonlandırma ve örgütsel yapıyı feshetme kararı aldı.

Ayrıca çalışmaların Abdullah Öcalan'ın yönetiminde, demokratik siyaset temelinde sürdürüleceği açıklandı.

DAVUTOĞLU CANLI YAYINDA DEĞERLENDİRDİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Halk TV ekranlarında yayınlanan Yeni Bir Sabah programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsmail Küçükkaya’nın konuğu olan Davutoğlu, terör örgütü PKK’nın feshedilmesi sürecini değerlendirdi.

"TARİHİ BİR KARAR"

Sürece ilişkin destek açıklamasında bulunan Ahmet Davutoğlu, alınan kararı 'tarihi' bir karar olarak nitelendirdi.

TEŞEKKÜRLERİNİ SUNDU

Davutoğlu, "7 aydır bu karar için altyapı çalışması yapanlara başta Cumhurbaşkanımıza, Devlet Bahçeli'ye, MİT'e ve bu konuda destek beyan edenlere teşekkür borçluyuz." diye konuştu.

"SÜREÇ DİKKATLİ ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMELİ"

PKK’nın silahlı yapısının ve örgüt kademesinin tasfiyesinin zamana yayılması halinde büyük riskler doğurabileceğine dikkat çeken Davutoğlu, sürecin dikkatle ve hızlı şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

"ORTAK BİR MEKANİZMA OLUŞTURULMALI"

Davutoğlu, silahsızlanmanın bir görüntüden ibaret kalmaması gerektiğini belirterek şu uyarıda bulundu:

Silahsızlanmanın şöyle yürütülmesi doğrudur: Bu görüntü verildikten sonra, bir ortak mekanizmayla en kısa sürede silahsızlanma sağlanmalıdır. Zira zamana yayılırsa provokasyona açık hale gelir.

Silahsızlanmanın teknik olarak 'belirli materyalin teslimi' anlamına geldiğini söyleyen Davutoğlu, bu sürecin geciktirilmeden uygulanmasının zaruri olduğunu ifade etti.

"KADRO YAPISI EN ÖNEMLİ MESELE"

Davutoğlu, örgütün kadro yapısının geleceğinin netleştirilmesinin esas konu olduğunu vurguladı.

Terör örgütünün üst düzey yapısını kastederek, "Bu kadro 30 ila 50 kişi arasındadır. En az 30’dur, 30’un altına düşmez ama 50’yi geçmez" dedi.

Bu kişilerin Türkiye’ye gelmesinin ciddi riskler taşıyabileceğini söyleyen Davutoğlu, kadronun gönderileceği ülkenin dikkatle belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

"KATAR OLABİLİR, SÜLEYMANİYE OLMAZ"

Davutoğlu, örgüt kadrosunun gönderileceği ülkenin, Türkiye ile geçmişte de gelecekte de sorun yaşamamış bir ülke olması gerektiğini belirtti.

Bu noktada Katar’ın uygun bir örnek olabileceğini ifade eden Davutoğlu, Süleymaniye’yi ise uygun görmediğini dile getirdi.