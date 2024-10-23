Türkiye'de gündem dün hızla değişti.

Siyaset arenası, Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan çıkışını konuşuyor.

Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında elebaşı Öcalan'ın İmralı'dan gelip DEM'in grup toplantısında PKK'nın lağvedildiğini açıklamasını istedi.

Bahçeli'nin açıklamaları hakkında konuşan isimlerden birisi de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oldu.

Davutoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

DESTEK ŞARTLARINI SIRALADI

Sayın Bahçeli'nin başlatmış olduğu girişimi de içi doldurulması şartıyla, ciddi bir çerçeveye oturtulması ve tutarlı bütünlük oluşturması şartıyla ve şehitlerimizin hukukunu koruyan aynı şekilde Doğu'da Diyarbakır Anneleri'nin, çocuklarını kaybeden annelerin de hukukunu koruma şartıyla, toplumsal psikolojiyi birleştirme şartıyla destek veririz.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI'NIN TUTUMUNU GÖRMEMİZ LAZIM"

Ama önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın bütün bu çerçeveyle ilgili kendi tutumunu ve bundan sonra atılacak eylemlerle ilgili planını hep birlikte görmemiz lazım.