Ahmet Davutoğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye: Hesabı sorulur MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "Amed diye bir yer yoktur" sözlerine Ahmet Davutoğlu "Senin ne haddine bir kültürü yok sayacaksın" diyerek tepki gösterdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta oynanan Bursaspor-Amedspor maçında yaşananlar büyük ses getirdi.

PFDK'ya sevk edilen Bursaspor’a kendi sahasında 9 maç seyircisiz oynama ve 326 bin TL para cezası verildi.

Tribünlerden açılan “Beyaz Toros” ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım’ın görselleri başta HDP olmak üzere birçok siyasetçinin tepkisini topladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Bursaspor ve taraftarına sahip çıktı.

"Amed diye bir yer yoktur"

Grup toplantısında konuşan Bahçeli şunları söyledi:

Geçtiğimiz hafta sonu Bursaspor ve Diyarbakırspor arasında oynanan futbol müsabakası esnasında tribünlerden sallanan görsellerin sporun ahlak ve doğasına aykırı olduğu hepimizin malumdur. Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor'dan da bahsedilemeyecektir. Bursaspor taraftarlarını buradan selamlıyorum, milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum. Bölücülerin stadyumu tahrik etmesi bir defa cinayettir, rezaletti. Kürt kökenli kardeşlerim başkadır, bölücü teröristler başkadır. Düşmanlık tohumu ekmeye çalışan kim varsa koparılması gereken çıban başıdır. Gelişmeler karşısında TFF'nin atıl ve aciz kaldığı görüşlerine kulak verilmedi. Türk sporu dostluğun ve kardeşliğin vahasıdır. Futbol sahalarından kaos çıkarmayı düşünmek gelecek kuşaklara yapılacak en büyük kötülüktür. Müsamaha etmeyeceğiz, oyuna gelmeyeceğiz

6'lı masanın ortaklarından biri olan Ahmet Davutoğlu da sosyal medya hesabından video paylaşarak Devlet Bahçeli'ye seslendi.

15 Mayıs'ta hesabı sorulur"

"Bahçeli, söylesene sen neden korkuyorsun?" diyen Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı: