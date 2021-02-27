Ahmet Davutoğlu'ndan düşürülen Rus uçağı açıklaması

Ahmet Davutoğlu'na Rus uçağının düşürülmesi talimatında neden geri adım attığı soruldu. Davutoğlu ise geri adım atmadığını savundu.

Haber Global'de Buket Aydın'ın sunumuyla ekranlara gelen Koltuk programının bu haftaki konuğu Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu oldu.

Gündeme dair birçok sorunun sorulduğu programda 24 Kasım 2015'te Türkiye'nin düşürdüğü Rus uçağı da konuşuldu.

Dönemin Başbakan'ı olan Davutoğlu, Rus uçağının düşürlmesi talimatını ilk olarak kendisinin verdiğini söylemiş 8 ay sonra bu açıklasında geri adım atmıştı.

Buket Aydın da Davutoğlu'na neden bu açıklamsında geri adım attığını sordu.

Davutoğlu ise soruyu şu şekilde yanıtladı;

TALİMAT O ANDA VERİLMEZ İKİ AÇIKLAMA DA DOĞRUDUR

"24 Kasım sabahı benim talimatımın aksine Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamadır. Cumhurbaşkanıyla görüştüğümde "Sayın Cumhurbaşkanım bu açıklama yanlış oldu. Putin ile görüşün." Ben arasam Başbakan olarak bu sefer başka sorun çıkıyor. Siz görüşün, biz de perde gerisinden Ruslar ile görüşelim.

Ruslar da kim düşürdü diye araştırma yapmaya başlamışlardı. Bu krizi yönetmek var. Krizin yönetilmemesinde hiçbir dahilim yok. Ama Türk hava sahasının korunması Silahlı Kuvvetlerin, hükümetin ve benden önce de Sayın Erdoğan'ın verdiği talimattır. Talimat o anda verilmez. İki açıklamam da doğrudur.

NEDEN O AÇIKLAMAYI YAPTIM

Ben hiçbir zaman benimle birlikte çalışan insanları zor durumda bırakmam.

Onlara talimat verip geri çekilecek bir şey yapmam. Birilerinin üzerine yükü atıp kenara çekilmem. Hiç yapmadım bunu."





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